Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

María Liliana Ledesma Yacanto, conocida como "Lali", murió este domingo luego de dar a luz en el Hospital Rawson y su fallecimiento originó una red solidaria que busca ayudar a su bebé recién nacida.

Yacanto ingresó al nosocomio capitalino este domingo a primera hora de la mañana, proveniente del barrio La Estación, en Rawson.

La joven fue atentida y nació una bebé que quedó sin su mamá en cuestión de horas. "Hoy esa bebé necesita de todos nosotros", dice el pedido solidario que comenzó a circular en redes sociales este lunes. Ahí, la familia Yacanto pide aportes económicos, del monto que sea, para poder sostener a la bebé que se quedó sin su mamá mientras, en paralelo, se desarrolla una investigación de la Justicia para descubrir si hubo algún tipo de negligencia médica en el parto.

El oficial subinspector Jesús Vargas, de la Comisaría 5ta, fue el primero en ir hasta el Rawson para interiorizarse de lo ocurrido y ya intervino el Ministerio Público Fiscal, con el ayudante fiscal Martín Morando y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, de la UFI Delitos Especiales.

La investigación continúa y buscará establecer las causas del deceso y el contexto en el que se produjo, mientras se recopilan testimonios e informes médicos que permitan reconstruir los minutos previos y posteriores al parto. Hasta el momento, aclararon las fuentes, no hubo denuncia por presunta mala praxis.

Mirá el pedido solidario y enterate cómo podés ayudar a la familia: