Abren las inscripciones para los talleres artísticos del Franklin Rawson: las opciones

El Museo Franklin Rawson, a través de su programa de educación no formal, lanza once talleres con propuestas nuevas y algunos clásicos, siempre demandados por la comunidad; con el acompañamiento de un idóneo equipo de docentes de arte.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Las preinscripciones se realizan de modo online, a partir de este 20 de marzo. Las clases comienzan el 13 de abril. Conocé todos los detalles.
El Museo Franklin Rawson, a través de su programa de educación no formal, lanza once talleres con propuestas nuevas y algunos clásicos, siempre demandados por la comunidad; con el acompañamiento de un idóneo equipo de docentes de arte.
La propuesta que es una iniciativa del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Museo Franklin Rawson continua año a año impulsando espacios de formación que permiten aportar herramientas que ayudan a despertar la mirada y actitud creadora; estimular un encuentro con la forma, el espacio y color a través de la pintura y escultura; enseñar las bases del dibujo y la pintura; explorar las posibilidades artísticas de diferentes técnicas, experimentar un modo particular de escribir y vivenciar la literatura, entre otras.
Este 2026, año especial en el que el museo celebra 90 años de su fundación, la oferta es está destinada a públicos diversos: niños, jóvenes y adultos.
Los talleres del MPBAFR se caracterizan por su fácil accesibilidad ya que se abona inscripción por única vez y, en general, para participar no es necesario poseer conocimientos previos.
Los interesados pueden preinscribirse a través de formulario online, desde este 20 de marzo, a partir de las 12h, disponible en www.museofranklinrawson.org
Importante: se confirmará la inscripción una vez que se abone una única cuota de inscripción de $12.000 (doce mil pesos) de manera presencial en recepción del museo, desde el 25 de marzo, en horario de 13 a 19h.
- TALLER DE CUENTOS, ARTE Y MOVIMIENTO EXPRESIVO: Niños de 3 y 4 años
- YOGA Y TEATRO: de 8 a 12 años.
- CREATIVIDAD VIVENCIAL: de 4 a 6 años.
- ILUSTRACIÓN DE PERSONAJES Y MUNDOS: De 7 a 12 años
- PINTURA Y ESCULTURA: 9 a 12 años.
- EL CAMINO DEL ARTISTA: de 18 años en adelante.
- LECTOESCRITURA: de 18 años en adelante.
- DIBUJO DE FIGURA HUMANA: Jóvenes (a partir de 18 años) y adultos.
- EL ARTE DE ILUSTRAR: Desde los 18 años en adelante.
- TRAMA Y URDIMBRE: de 18 años en adelante.
- DIBUJO Y PINTURA: jóvenes y adultos
Más información en las redes del Museo