Abren las inscripciones para los talleres artísticos del Franklin Rawson: las opciones

Abren las inscripciones para los talleres del Museo Franklin Rawson.

El Museo Franklin Rawson, a través de su programa de educación no formal, lanza once talleres con propuestas nuevas y algunos clásicos, siempre demandados por la comunidad; con el acompañamiento de un idóneo equipo de docentes de arte.

Tiempo pregunta Seis años del inicio de la cuarentena en la Argentina, ¿cuál fue la locura más grande que hicieron los sanjuaninos?

Buena noticia Apareció el ganador sanjuanino de los $780.000.000 del Quini 6: es un trabajador de la viña

La propuesta que es una iniciativa del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Museo Franklin Rawson continua año a año impulsando espacios de formación que permiten aportar herramientas que ayudan a despertar la mirada y actitud creadora; estimular un encuentro con la forma, el espacio y color a través de la pintura y escultura; enseñar las bases del dibujo y la pintura; explorar las posibilidades artísticas de diferentes técnicas, experimentar un modo particular de escribir y vivenciar la literatura, entre otras.

Este 2026, año especial en el que el museo celebra 90 años de su fundación, la oferta es está destinada a públicos diversos: niños, jóvenes y adultos.

Los talleres del MPBAFR se caracterizan por su fácil accesibilidad ya que se abona inscripción por única vez y, en general, para participar no es necesario poseer conocimientos previos.

Pre Inscripción:

Los interesados pueden preinscribirse a través de formulario online, desde este 20 de marzo, a partir de las 12h, disponible en www.museofranklinrawson.org

Importante: se confirmará la inscripción una vez que se abone una única cuota de inscripción de $12.000 (doce mil pesos) de manera presencial en recepción del museo, desde el 25 de marzo, en horario de 13 a 19h.

La lista de talleres del programa de Educación No Formal

- TALLER DE CUENTOS, ARTE Y MOVIMIENTO EXPRESIVO: Niños de 3 y 4 años

- YOGA Y TEATRO: de 8 a 12 años.

- CREATIVIDAD VIVENCIAL: de 4 a 6 años.

- ILUSTRACIÓN DE PERSONAJES Y MUNDOS: De 7 a 12 años

- PINTURA Y ESCULTURA: 9 a 12 años.

- EL CAMINO DEL ARTISTA: de 18 años en adelante.

- LECTOESCRITURA: de 18 años en adelante.

- DIBUJO DE FIGURA HUMANA: Jóvenes (a partir de 18 años) y adultos.

- EL ARTE DE ILUSTRAR: Desde los 18 años en adelante.

- TRAMA Y URDIMBRE: de 18 años en adelante.

- DIBUJO Y PINTURA: jóvenes y adultos

Más información en las redes del Museo