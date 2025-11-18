Sanjuaninos se tiraron al mar en Chile y el agua se los llevó: uno de ellos está desaparecido

Buscan a un sanjuanino de 17 años que se bañaba en el mar en La Serena, en Chile, y desapareció.

Cinco sanjuaninos se bañaban en las playas de La Serena, en Chile, este lunes, cuando fueron arrastrados por las olas. Desesperados comenzaron a pedir auxilio y un hombre que pasaba por el lugar, logró rescatar a cuatro de ellos. Sin embargo, el quinto, de 17 años, desapareció en medio del oleaje. Desde ese momento, lo buscan intensamente.

¡Aquí están, estos son! Los sanjuaninos de La Voz, cumbia, cuarteto, folclore y más: los artistas locales en la Fiesta Nacional del Sol 2025

El hecho ocurrió en la playa Cuatro Esquinas de La Serena, en la región de Coquimbo. Según trascendió, una familia sanjuanina radicada en el país vecino recibió allí a dos sobrinos que viajaron desde la provincia y fueron ellos quienes, junto a sus primos, decidieron ingresar al mar cerca de las 12.45.

Cabe destacar que, en esta época, no hay salvavidas en la playa, pero un testigo se dio cuenta de lo ocurrido y prestó ayuda, logró rescatar a tres de los afectados, indican medios del otro lado de la Cordillera.

image

Si bien hasta el momento no trascendió la identidad de los involucrados ni del joven que es intensamente buscado, sí se supo a través de reportes de medios del otro lado de la Cordillera que, la Gobernación Marítima dispuso de la nave "Arcángel", en la que subieron a los bañistas rescatados.

"Muchas personas ingresan al mar para refrescarse, pero a la vez hay que tener mucha precaución porque estas no son playas aptas para el baño", detalló Sergio Órdenes, coordinador de playa y de Salvavidas de La Serena.

Y añadió: "Seguimos trabajando, tenemos salvavidas voluntarios que han llegado a la búsqueda y tenemos nuestra camioneta municipal haciendo una búsqueda completa de la situación".

La búsqueda continuó hasta altas horas de la noche, aunque no se reportaron novedades. El operativo de búsqueda fue retomado durante la madrugada y seguía desarrollándose sin éxito hasta la mañana de hoy martes.

Qué dijo el hombre que rescató a tres jóvenes

Según informó el medio chileno Meganoticias, los jóvenes de entre 12 y 22 años fueron arrastrados por el mar. Quien notó lo que estaba sucediendo fue identificado como Francisco Boldo, un trabajador de la construcción que escuchó unos gritos de auxilio y no dudó en intervenir.

En ese momento, el hombre se trasladaba en su bicicleta por la costanera y pese a no ser salvavidas corrió en rescate de los jóvenes. "Me saqué mi ropa, andaba con short y me fui a salvarlos", contó Francisco a Meganoticias. Previamente, uno de los hermanos, el mayor de 22 años, ya había logrado salir del mar por sus propios medios.

"Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo 'sale para afuera, voy por tus hermanos'", recordó Francisco.

image

Luego, el trabajador de la construcción nadó 10 metros más adentro y vio a otro niño, de 12 años, flotando. "Lo pesco, le aprieto el pecho, porque estaba flotando encima del agua, él ya había tragado mucha agua, le di reanimación", agregó.

Pero el rescate no terminó ahí. Francisco tomó en sus brazos al menor y después se fue nadando a otro punto, en donde se ubicaba una hermana de los otros adolescentes, quien "también estaba tragando agua". "Me empecé a desesperar, porque me empezaron a hundir y ahí los tuve que apretar, tranquilizarlos y llevármelos, porque había mucho oleaje", relató.

Pese a su esfuerzo, hubo un joven de 17 años a quien no pudo salvar. "En eso veo a otra persona más adentro, que era un hermano mayor. (...) No lo pude (rescatar), se me fue, porque estaba muy adentro y yo ya estaba con los otros. No podía, o si no se me ahogaban todos", expresó.

"Yo solo los salvé. Después llegaron marinos a puro levantarlos para arriba. Esa fue la pega que hicieron. Se demoraron media hora y los arrastraron como 15 metros con una boya que casi los ahogaron de nuevo", criticó.

Por su parte, la Armada de Chile manifestó que "los esfuerzos de búsqueda se mantendrán con los medios dispuestos a los cuales se le sumará un avión de exploración a contar de mañana (martes)".