martes 18 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Enorme preocupación

Sanjuaninos se tiraron al mar en Chile y el agua se los llevó: uno de ellos está desaparecido

Mientras un hombre de la zona logró rescatar a uno de los jóvenes, no pudo hacer nada por el chico de 17 años, que fue arrastrado por el mar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Buscan a un sanjuanino de 17 años que se bañaba en el mar en La Serena, en Chile, y desapareció.

Buscan a un sanjuanino de 17 años que se bañaba en el mar en La Serena, en Chile, y desapareció.

Cinco sanjuaninos se bañaban en las playas de La Serena, en Chile, este lunes, cuando fueron arrastrados por las olas. Desesperados comenzaron a pedir auxilio y un hombre que pasaba por el lugar, logró rescatar a cuatro de ellos. Sin embargo, el quinto, de 17 años, desapareció en medio del oleaje. Desde ese momento, lo buscan intensamente.

Lee además
los sanjuaninos de la voz, cumbia, cuarteto, folclore y mas: los artistas locales en la fiesta nacional del sol 2025
¡Aquí están, estos son!

Los sanjuaninos de La Voz, cumbia, cuarteto, folclore y más: los artistas locales en la Fiesta Nacional del Sol 2025
video: insolita maniobra de dos ladrones para robar dos barras de hierro en chimbas
Rateros

Video: insólita maniobra de dos ladrones para robar dos barras de hierro en Chimbas

El hecho ocurrió en la playa Cuatro Esquinas de La Serena, en la región de Coquimbo. Según trascendió, una familia sanjuanina radicada en el país vecino recibió allí a dos sobrinos que viajaron desde la provincia y fueron ellos quienes, junto a sus primos, decidieron ingresar al mar cerca de las 12.45.

Cabe destacar que, en esta época, no hay salvavidas en la playa, pero un testigo se dio cuenta de lo ocurrido y prestó ayuda, logró rescatar a tres de los afectados, indican medios del otro lado de la Cordillera.

image

Si bien hasta el momento no trascendió la identidad de los involucrados ni del joven que es intensamente buscado, sí se supo a través de reportes de medios del otro lado de la Cordillera que, la Gobernación Marítima dispuso de la nave "Arcángel", en la que subieron a los bañistas rescatados.

"Muchas personas ingresan al mar para refrescarse, pero a la vez hay que tener mucha precaución porque estas no son playas aptas para el baño", detalló Sergio Órdenes, coordinador de playa y de Salvavidas de La Serena.

Y añadió: "Seguimos trabajando, tenemos salvavidas voluntarios que han llegado a la búsqueda y tenemos nuestra camioneta municipal haciendo una búsqueda completa de la situación".

La búsqueda continuó hasta altas horas de la noche, aunque no se reportaron novedades. El operativo de búsqueda fue retomado durante la madrugada y seguía desarrollándose sin éxito hasta la mañana de hoy martes.

Qué dijo el hombre que rescató a tres jóvenes

Según informó el medio chileno Meganoticias, los jóvenes de entre 12 y 22 años fueron arrastrados por el mar. Quien notó lo que estaba sucediendo fue identificado como Francisco Boldo, un trabajador de la construcción que escuchó unos gritos de auxilio y no dudó en intervenir.

En ese momento, el hombre se trasladaba en su bicicleta por la costanera y pese a no ser salvavidas corrió en rescate de los jóvenes. "Me saqué mi ropa, andaba con short y me fui a salvarlos", contó Francisco a Meganoticias. Previamente, uno de los hermanos, el mayor de 22 años, ya había logrado salir del mar por sus propios medios.

"Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo 'sale para afuera, voy por tus hermanos'", recordó Francisco.

image

Luego, el trabajador de la construcción nadó 10 metros más adentro y vio a otro niño, de 12 años, flotando. "Lo pesco, le aprieto el pecho, porque estaba flotando encima del agua, él ya había tragado mucha agua, le di reanimación", agregó.

Pero el rescate no terminó ahí. Francisco tomó en sus brazos al menor y después se fue nadando a otro punto, en donde se ubicaba una hermana de los otros adolescentes, quien "también estaba tragando agua". "Me empecé a desesperar, porque me empezaron a hundir y ahí los tuve que apretar, tranquilizarlos y llevármelos, porque había mucho oleaje", relató.

Pese a su esfuerzo, hubo un joven de 17 años a quien no pudo salvar. "En eso veo a otra persona más adentro, que era un hermano mayor. (...) No lo pude (rescatar), se me fue, porque estaba muy adentro y yo ya estaba con los otros. No podía, o si no se me ahogaban todos", expresó.

"Yo solo los salvé. Después llegaron marinos a puro levantarlos para arriba. Esa fue la pega que hicieron. Se demoraron media hora y los arrastraron como 15 metros con una boya que casi los ahogaron de nuevo", criticó.

Por su parte, la Armada de Chile manifestó que "los esfuerzos de búsqueda se mantendrán con los medios dispuestos a los cuales se le sumará un avión de exploración a contar de mañana (martes)".

Temas
Seguí leyendo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

A un sanjuanino lo investigaban por manosear a una sobrina y ahora queda en la mira por violar a otra

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es

Entraron a robar a una casa de Albardón y se llevaron dinero y medicamento de un niño

Incendio cerca del Bicentenario puso en riesgo una vivienda: vecinos y bomberos evitaron una tragedia

Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

Tres gendarmes en la mira por una denuncia de abuso sexual, torturas y encubrimiento en un centro de Barreal

El policía sanjuanino juzgado por violador y golpeador fue condenado a 10 años de cárcel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El cantante Juan Cruz Rufino ante el juez Roberto Montilla durante la audiencia de este lunes.
Artista en problemas

Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

El cantante Juan Cruz Rufino ante el juez Roberto Montilla durante la audiencia de este lunes.
Artista en problemas

Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas
Nuevo ciclo

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

Fue al dique Punta Negra y descubrió un terrorífico hallazgo: el impactante video
¡Cuidado!

Fue al dique Punta Negra y descubrió un "terrorífico" hallazgo: el impactante video

Te Puede Interesar

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.
Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Terrible

A un sanjuanino lo investigaban por manosear a una sobrina y ahora queda en la mira por violar a otra

Giselle Fernández, Reina Nacional del Sol 2018; Lucía Ponce, Embajadora Primera del Sol 2020; y a María Muñoz, la primera Embajadora del Sol; juntas en el Stream de Tiempo de San Juan.
Segunda entrega

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol!: entre coronas, promoción y creatividad, las representantes locales y los secretos de su misión

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es
Imprudencia

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación
Preocupación

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación