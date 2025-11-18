martes 18 de noviembre 2025

Terrible

A un sanjuanino lo investigaban por manosear a una sobrina y ahora queda en la mira por violar a otra

La causa empezó a ser investigada por la UFI ANIVI por el caso en perjuicio de la menor de 14 años. Ahora todo el legajo pasó a UFI CAVIG, ya que la segunda denunciante es mayor. A este sujeto se le hizo una junta médica porque padece una discapacidad, pero comprende la criminalidad de los hechos y por tal razón está siendo juzgado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un hombre identificado como H.M.E., desde este martes empezará a ser investigado por los presuntos abusos sexuales que cometió contra dos sobrinas. La causa empezó a ser investigada en UFI ANIVI, pero ahora pasó a manos de UFI CAVIG.

Durante el último tiempo su situación se fue agravando cada vez más. Primero empezó a ser investigado por la denuncia que se radicó en UFI ANIVI el pasado 19 de marzo. Un hecho de abuso sexual simple en perjuicio de su sobrina de 14 años.

El caso empezó a ser instruido por el fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez de ANIVI. A los días, precisamente el 21 de marzo, otra chica se acercó por la unidad fiscal y denunció que este mismo hombre (H.M.E.) la había violado.

Este martes, 18 de noviembre, se realizó la audiencia de ampliación de la investigación penal preparatoria y al primer hecho (contra la menor) le sumaron esta denuncia por violación, donde la víctima es mayor.

La ayudante fiscal de UFI CAVIG, Julieta Lovillo, le solicitó al juez de Garantías que esta persona quede detenida con prisión preventiva, pero el magistrado no dio a lugar y lo dejó en libertad con medidas de coerción morigeradas.

Durante el proceso de la investigación, a este hombre se le hizo una junta médica ya que es discapacitado. El resultado de este estudio determinó que sí comprende la criminalidad de los hechos por tal razón sigue siendo juzgado.

Finalmente, H.M.E. quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su sobrina mayor y abuso sexual simple en perjuicio de su pariente menor de edad. Además quedó en libertad y una de las medidas que deberá cumplir es que no puede acercarse, ni tener contacto con las presuntas víctimas por ninguna vía.

