martes 18 de noviembre 2025

Rateros

Video: insólita maniobra de dos ladrones para robar dos barras de hierro en Chimbas

Su maniobra quedó grabada y la prueba es contundente. Ambos quedaron a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chimbas (1)

En la madrugada de este martes, la policía detuvo a dos delincuentes identificados como Lautaro Gabriel Figueroa (18) y Jeremías Amir Calo Velasco (22) por cometer un insólito robo en un galpón de Chimbas.

Ambos se llevaron unas barras de hierro, maniobra que quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona. En la misma se puede ver cómo abren una chapa y del interior sacan las barras de 12 metros para luego escapar con ellas.

Los efectivos fueron a este lugar y aprehendieron a estos sujetos que estaban cometiendo esta maniobra. Tras su detención, ambos quedaron en la mira por el delito de robo y puestos a disposición de Flagrancia.

