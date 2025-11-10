Le robaron la moto a un policía y los ladrones después chocaron: serían los "Bonnie y Clyde" de Caucete

Un miembro de la Policía de San Juan este fin de semana fue víctima de delincuentes. Mientras él se encontraba haciendo adicionales, una pareja de malvivientes entró a su vivida y le sustrajeron diferentes objetos de valor, entre ellos una moto Brava 250cc y una bicicleta mountain bike rodado 29.

Siniestro vial Dos menores viajaban en moto y protagonizaron un fuerte choque en Caucete: terminaron con múltiples fracturas

Por Vidart Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

Según fuentes del caso, los ladrones que serían los “Bonnie y Clyde” de Caucete escaparon con estos elementos de valor sin ser vistos. El policía llego a su casa -tras cumplir sus horas de trabajo- y se encontró con esta imagen tremenda. Dio aviso a las autoridades y empezaron a investigar el hecho.

Horas después la moto fue hallada, precisamente en la esquina de Colón y Avellaneda en Caucete. La misma estaba destrozada, es que los que iban a bordo chocaron contra un auto Volkswagen Polo. El automovilista le explicó a los efectivos que estos se dieron a la fuga sin darle explicaciones.

El efectivo policial vive en inmediaciones de calle La Plata y Colón; y el siniestro ocurrió unos kilómetros al Este, precisamente en Colón y Avellaneda.

Fuentes del caso manifestaron que los testigos afirmaron saber quiénes son los autores de este hecho y le dieron aviso a la Policía. Los mismos son conocidos por hacer robos en conjunto, los conocen como los personajes de acción de la conocida película hollywoodense.

El caso recayó en manos de comisaría 37ta, Brigada Este y UFI Delitos Contra la Propiedad.