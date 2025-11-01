Dos menores viajaban en moto y protagonizaron un fuerte choque en Caucete: terminaron con múltiples fracturas

Un violento choque ocurrido este sábado en Caucete dejó a dos adolescentes con heridas de gravedad. Según informaron medios locales, las jóvenes, de 16 y 17 años, circulaban en una motocicleta cuando fueron embestidas por un automóvil Chevrolet Onix.

El hecho se registró en la intersección de las calles Galvarini y Aberastain, dentro del barrio Felipe Cobas. Por causas que aún se investigan, el vehículo impactó contra la moto en la que viajaban las menores, provocando que ambas salieran despedidas.

Como consecuencia del fuerte choque, las adolescentes sufrieron múltiples fracturas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital César Aguilar, donde permanecen internadas bajo observación médica. El conductor del auto resultó ileso.

Efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes.