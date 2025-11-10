Los docentes universitarios van a un nuevo paro de actividades, esta vez por tres días

Desde Adicus y SiDUNSJ confirmaron una nueva medida de fuerza para esta semana por parte de los docentes universitarios. Sucede que, en medio del reclamo por la apertura de paritarias, actualización salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario la falta de respuesta y reacción del Gobierno nacional es cada vez más evidente y es por ello que decidieron continuar con el plan de lucha con un paro de actividades por 72 horas.

Literatura local Marcelo Casiva presentó "Protegidos" en una noche donde se entrelazaron la palabra, la música y la emoción

Media Hora Entre Preguntas Carlos Illanes y Cecilia Soler: el amor, la danza y el placer de compartir la vida

El paro en la UNSJ se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de noviembre , es decir, del miércoles en adelante. “Paramos en todas las universidades del país para defender la universidad pública, el salario docente y el derecho a enseñar y aprender en condiciones dignas”, señalaron desde SiDUNSJ en la información que compartieron en sus redes sociales.

image

La medida de fuerza se enmarca en el plan de lucha que vienen llevando los docentes universitarios desde hace varios meses. En esta oportunidad, los ejes del reclamo están enfocados en la negativa del Gobierno nacional de llamar a paritarias, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el recorte en educación que se daría en caso de aprobar la actual propuesta del Presupuesto 2026.

image

“Las universidades se vienen sosteniendo sobre los hombros de sus trabajadores y, con una pérdida del poder adquisitivo del 45%, la situación es crítica, el esfuerzo llega a un límite”, señalaron.

Además del paro, habrá una acción frente al Ministerio de Educación y, en caso de no contar con novedades en las próximas semanas por parte del Gobierno nacional, se definió la continuidad de lucha con paros y protestas al inicio del ciclo lectivo del año que viene.