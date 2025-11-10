lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reclamo docente

Los docentes universitarios van a un nuevo paro de actividades, esta vez por tres días

El paro por 72 horas se concretará esta semana, en el marco de la continuidad del plan de lucha que vienen llevando los docentes universitarios en reclamo de un ajuste salarial.

paro-docejpg.webp

Desde Adicus y SiDUNSJ confirmaron una nueva medida de fuerza para esta semana por parte de los docentes universitarios. Sucede que, en medio del reclamo por la apertura de paritarias, actualización salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario la falta de respuesta y reacción del Gobierno nacional es cada vez más evidente y es por ello que decidieron continuar con el plan de lucha con un paro de actividades por 72 horas.

Lee además
Carlos Illanes y Cecilia Soler, en el estudio de Tiempo Streaming. video
Media Hora Entre Preguntas

Carlos Illanes y Cecilia Soler: el amor, la danza y el placer de compartir la vida
Marcelo Casiva firmó ejemplares durante la presentación de Protegidos.
Literatura local

Marcelo Casiva presentó "Protegidos" en una noche donde se entrelazaron la palabra, la música y la emoción

El paro en la UNSJ se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de noviembre, es decir, del miércoles en adelante. “Paramos en todas las universidades del país para defender la universidad pública, el salario docente y el derecho a enseñar y aprender en condiciones dignas”, señalaron desde SiDUNSJ en la información que compartieron en sus redes sociales.

image

La medida de fuerza se enmarca en el plan de lucha que vienen llevando los docentes universitarios desde hace varios meses. En esta oportunidad, los ejes del reclamo están enfocados en la negativa del Gobierno nacional de llamar a paritarias, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el recorte en educación que se daría en caso de aprobar la actual propuesta del Presupuesto 2026.

image

“Las universidades se vienen sosteniendo sobre los hombros de sus trabajadores y, con una pérdida del poder adquisitivo del 45%, la situación es crítica, el esfuerzo llega a un límite”, señalaron.

Además del paro, habrá una acción frente al Ministerio de Educación y, en caso de no contar con novedades en las próximas semanas por parte del Gobierno nacional, se definió la continuidad de lucha con paros y protestas al inicio del ciclo lectivo del año que viene.

Temas
Seguí leyendo

¡Momento histórico! "El Payito" donó dinero y se volvió viral en las redes

El contundente mensaje del papá de Lucía Rubiño, en el 19° cumpleaños de la joven: "No podrá ser culpa de dos mugres"

Mirá los horarios en los que atiende en Vacunatorio Central de San Juan

Peligro en la noche: filmaron picadas de motos y autos en el interior de El Pinar

Entre la Quiniela y el Loto, dos sanjuaninos se quedaron con más de $10 millones

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?

Qué es el supra reciclaje, la técnica que se utiliza para la Fiesta Nacional del Sol 2025

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
punta negra: habilitaran una nueva playa este verano, ¿y que otras sorpresas estudian?
Anuncio

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

Te Puede Interesar

Obras públicas, las reformas y la Ley de Glaciares: los temas que Orrego, Santilli y Adorni pusieron sobre la mesa
En Casa Rosada

Obras públicas, las reformas y la Ley de Glaciares: los temas que Orrego, Santilli y Adorni pusieron sobre la mesa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado
Por la permanencia

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado

El gramajismo y su alianza estratégica para pararse frente a los preferidos del peronismo
La sucesión

El gramajismo y su alianza estratégica para pararse frente a los preferidos del peronismo

En mayo de 2024 el equipo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la gestión orreguista, visitó el predio donde se lleva a cabo la construcción del Radio Telescopio Chino-Argentino (CART). 
Postura

Radiotelescopio chino: qué dice el Gobierno de San Juan sobre el pedido de ayuda de la UNSJ

El CIRCOT informó que en noviembre el costo del metro cuadrado en San Juan alcanzó los $1,36 millones, con una variación mínima del 1%. El sector atraviesa una etapa de “cámara lenta” y espera reactivarse en 2026.
Construcción

A cuánto está hoy el metro cuadrado en San Juan: cómo termina el año y el desafío para 2026