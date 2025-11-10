lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Construcción

A cuánto está hoy el metro cuadrado en San Juan: cómo termina el año y el desafío para 2026

El CIRCOT informó que en noviembre el costo del metro cuadrado tuvo una mínima variación del 1,01%. Lo que cuesta construir una casa y las expectativas.

Por Elizabeth Pérez
El CIRCOT informó que en noviembre el costo del metro cuadrado en San Juan alcanzó los $1,36 millones, con una variación mínima del 1%. El sector atraviesa una etapa de “cámara lenta” y espera reactivarse en 2026.

El CIRCOT informó que en noviembre el costo del metro cuadrado en San Juan alcanzó los $1,36 millones, con una variación mínima del 1%. El sector atraviesa una etapa de “cámara lenta” y espera reactivarse en 2026.

Pasaron las elecciones legislativas, la incertidumbre desapareció y los precios en la construcción no se dispararon como se esperaba: el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT) en su informe correspondiente a noviembre de 2025, ubicó el costo del metro cuadrado en $1.365.450,72 en San Juan, apenas un 1,01% más que el mes anterior.

Lee además
En octubre, el costo del metro cuadrado trepó a $1,35 millones y construir una casa tipo en San Juan ya supera los $104 millones.
Informe del CIRCOT

Octubre movido para la construcción sanjuanina: el metro cuadrado impactado por el dólar y salarios, y ¿qué se espera el mes próximo?
El comercio de Rawson vive un boom inmobiliario, con la construcción y remodelación de locales. 
Informe privado en el Día del Comercio

Rawson vive un boom comercial: hay 110 nuevos salones en construcción y pleno empleo de locales

De esta forma, la vivienda tipo de tres dormitorios y 77,1 m² -el modelo de referencia- alcanza hoy un costo total de $105.276.250,26, marcando una continuidad con leves variaciones respecto de los valores de octubre.

indice Circot noviembre

Estabilidad tras la incertidumbre electoral

El director del CIRCOT, Juan Carlos Andrada, explicó que el sector venía de un período de incertidumbre en el tramo preelectoral, donde se temía una fuerte suba del dólar. Sin embargo, el panorama cambió tras los comicios:

“El aumento de precios en noviembre no fue tan grave como se temía. Los proveedores habían tomado precauciones, pero luego respetaron los valores anteriores cuando el dólar bajó”, señaló.

Los datos de noviembre lo confirman. Los materiales tuvieron una variación mensual del 0,83% y la Mano de obra, una variación del 1,20%, vinculada a paritarias.

En términos interanuales, los materiales subieron un 11,07%, mientras que la mano de obra lo hizo un 31,14%, ambos por debajo del índice general de inflación.

Precios estables, pero poco movimiento

Según Andrada, la estabilidad en los costos es positiva, pero también refleja un ritmo de actividad menor. “El sector está en cámara lenta: hay consumo, pero no en el nivel que se esperaba. El movimiento comercial es reducido, y la obra pública se ejecuta a ritmo muy pausado”, describió.

Las líneas de crédito hipotecario continúan limitadas y los proyectos privados se mantienen en niveles bajos. Esto provoca que, aunque los precios se contengan, el sector no logre despegar en volumen de obras.

Las expectativas

Andrada dijo que las miradas están ahora puestas en la definición del presupuesto anual, tanto nacional como provincial. “La obra pública está muy reservada y con poca ejecución comparada con otros años. El sector espera que el nuevo presupuesto habilite partidas que reactiven la actividad a partir de 2026”, señaló.

Con las nuevas cifras, en el CIRCOT concluyen que la tendencia actual se mantendrá hasta fin de año, con poca variación mensual y moderado movimiento. La esperanza del sector está en una eventual reactivación con la llegada de nuevos fondos en el próximo ejercicio.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan se necesitan más de $770.000 para llenar el changuito, según un informe nacional

Los bonos argentinos en dólares suben hasta 1,61% y el riesgo país cae a 596 puntos, su nivel más bajo desde enero

Inflación de octubre: a días de conocer el dato oficial, consultoras estiman que rondará el 2,4%

Anses arranca el calendario de pago: mirá cuándo cobrás y si te toca el esperado bono extra

Los colegios privados de San Juan en 2026, con listas de espera para conseguir cupos y precios que subieron cerca del 50% interanual

El sueño de un puñado de empresarios famosos, en aquellos años que un litro de vino valía un dólar: así nació una entidad sexagenaria en San Juan

El Gobierno nacional analiza modificar el régimen de bandas cambiarias para subir el techo del dólar

De laser cutting, stringer, layup, buffer, backsheet, framing y otros: los 14 pasos para la revolución solar en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los colegios privados de san juan en 2026, con listas de espera para conseguir cupos y precios que subieron cerca del 50% interanual
Educación

Los colegios privados de San Juan en 2026, con listas de espera para conseguir cupos y precios que subieron cerca del 50% interanual

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

Te Puede Interesar

Obras públicas, las reformas y la Ley de Glaciares: los temas que Orrego, Santilli y Adorni pusieron sobre la mesa
En Casa Rosada

Obras públicas, las reformas y la Ley de Glaciares: los temas que Orrego, Santilli y Adorni pusieron sobre la mesa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado
Por la permanencia

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado

El gramajismo y su alianza estratégica para pararse frente a los preferidos del peronismo
La sucesión

El gramajismo y su alianza estratégica para pararse frente a los preferidos del peronismo

En mayo de 2024 el equipo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la gestión orreguista, visitó el predio donde se lleva a cabo la construcción del Radio Telescopio Chino-Argentino (CART). 
Postura

Radiotelescopio chino: qué dice el Gobierno de San Juan sobre el pedido de ayuda de la UNSJ

El CIRCOT informó que en noviembre el costo del metro cuadrado en San Juan alcanzó los $1,36 millones, con una variación mínima del 1%. El sector atraviesa una etapa de “cámara lenta” y espera reactivarse en 2026.
Construcción

A cuánto está hoy el metro cuadrado en San Juan: cómo termina el año y el desafío para 2026