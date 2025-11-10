lunes 10 de noviembre 2025

Educación

Los colegios privados de San Juan en 2026, con listas de espera para conseguir cupos y precios que subieron cerca del 50% interanual

Para el Nivel Primario, algunas instituciones ya no cuentan con vacantes para el ciclo 2026. En cuanto a los precios, las matrículas y cuotas registraron subas interanuales de hasta el 50%, según un relevamiento realizado en el Gran San Juan.

Por David Cortez Vega
image

A pocas semanas del cierre del 2025, muchas familias sanjuaninas ya buscan asegurar un lugar para sus hijos en los colegios privados. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones las vacantes son escasas y predominan las listas de espera. A esto se suma un incremento interanual en las cuotas que ronda el 50% en promedio.

En la mayoría de los casos, los colegios apenas cuentan con algunos lugares o directamente no tienen vacantes. Las inscripciones se gestionan principalmente a través de las redes sociales institucionales, donde las familias deben escanear un código QR para acceder a las preinscripciones.

Por ejemplo, el Colegio Dante Alighieri no cuenta con vacantes para el próximo ciclo lectivo. En cambio, el Colegio San Agustín, ubicado en Rivadavia, todavía tiene cupos disponibles, aunque solo en un turno.

En cuanto a los valores, en promedio las matrículas cuestan el doble que una cuota mensual. Además, cabe recordar que el último aumento autorizado para los colegios privados con aporte estatal fue en agosto, con una suba del 7,49%. Algunas instituciones ya prevén nuevos incrementos antes de fin de año.

El listado de los colegios, los precios por alumno y la comparación interanual

En base a la cuota de octubre de 2025, los montos de las cuotas fueron los siguientes:

  • San Francisco: hace doce meses, el precio era de $49.000. La última actualización indicó que hubo que abonar $75.000. El incremento fue del 53% aproximadamente.
  • Santo Domingo: a fines de octubre de 2024, el valor era de $42.000. Un año después, fue de $62.300. La suba, del 48%.
  • Dante Alighieri: la cuota valía $55.220 hace un año. Hasta hace pocos días, costaba $83.300. El aumento fue cercano al 50%.
  • Santo Tomás de Aquino: la cuota en octubre de 2024 era de $60.000. La última actualización llegó a $105.900. El incremento fue del 76,5%.
  • Integral: el cursado básico -los talleres tienen valores extras- era de $130.000 hace dos meses aproximadamente. El último pago, la cuota base era de $197.000. La suba osciló el 51%.
  • Mercedario Waldorf: hace un año, la cuota valía $80.400. El último monto a pagar era cercano a los $110.000. El aumento rondó el 37%.
  • San Pablo: en octubre de 2024 valía $136.000. Un año después, pasó a $280.000. Escaló un 105% interanual.
  • Saint Paul: la cuota era de $200.000 hace un año. El último precio superaba los $300.000. el incremento fue de, al menos, un 50%.
  • Fray Mamerto Esquiú: el valor de la cuota en octubre de 2024 era de $50.000. El último pago mensual fue cercano a $60.300. La suba fue un poco mayor al 20%.
  • San Agustín: hace un año, costaba $52.600. Doce meses después, pasó a $80.000. El aumento fue alrededor del 52%.
