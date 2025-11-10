lunes 10 de noviembre 2025

Por la permanencia

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado

Este lunes por la tarde se estableció cuándo jugará el Verdinegro vs Aldosivi. El partido se jugará en simultáneo con Godoy Cruz-Deportivo Riestra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se viene la gran final del año para San Martín. El Verdinegro ya tiene día, hora y rival confirmados para jugarse la vida en Mar del Plata, en un duelo que puede marcar su destino en la Primera División.

Aldosivi-San Martín y Godoy Cruz-Riestra jugarán el sábado 15 de noviembre a las 17 horas, según confirmaron este lunes por la tarde las autoridades del torneo. La organización decidió que ambos encuentros se disputen en simultáneo, buscando garantizar la equidad en una definición cargada de tensión y dramatismo.

Después de una fecha llena de resultados adversos, finalmente se dio el que San Martín necesitaba: la derrota de Godoy Cruz. La victoria de Atlético Tucumán sobre el Tomba le devolvió al Verdinegro la posibilidad de depender de sí mismo en la pelea por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

El panorama es claro: si San Martín gana en Mar del Plata ante Aldosivi, el Tiburón descenderá por los promedios. A partir de ahí, el foco se trasladará a Mendoza, donde el Tomba se medirá con Riestra, equipo que también se juega mucho, ya que pelea por meterse en el repechaje de la Copa Libertadores.

Si los de Concepción logran el triunfo y Godoy Cruz empata o pierde, el conjunto sanjuanino continuará en Primera División. En ese escenario, los descendidos serían Aldosivi (por promedio) y Godoy Cruz (por tabla anual).

Pero si ambos ganan, la historia no estará cerrada: habrá que disputar un partido desempate entre sanjuaninos y mendocinos para definir el segundo descenso. En igualdad de puntos o promedios, la diferencia de gol no cuenta; el reglamento indica que todo debe resolverse en un duelo mano a mano.

