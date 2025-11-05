Enfrentamiento entre barras de San Martín: uno de los principales acusados, condenado con cárcel

Está mañana se reliazó una nueva audiencia por el enfrentamiento entre los dos bandos de la barra de San Martín . En este caso se hizo una audiencia de juicio abreviado, donde uno de los principales sospechosos -Iván Andrés Dávila- aceptó la pena en un juicio abreviado.

En este caso en particular es el primero que es condenado a una pena efectiva, ya que contaba con antecedentes penales. Ya tenía una pena de 2 años condicional y ahora aceptó 1 año de prisión efectiva. Las penas se acumularon y quedó una única de 3 años efectiva.

La fiscal Daniela Pringles de UFI Genérica manifestó que fue sentenciado por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego 3 hechos, daños 3 hechos y lesiones leves en perjuicio de 2 personas.

Fuentes judiciales manifestaron que, con la recolección de testimonios, Dávila está señalado de haber hecho las amenazas con arma pero no pudieron comprobarle el abuso de arma, es decir, que la usó provocando los disparos.