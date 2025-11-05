miércoles 5 de noviembre 2025

Pensó en su jardín

Entró a una casa de Chimbas para robarse tres plantas

El acusado fue atrapado por personal policial y con los objetos robados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un insólito robo tuvo lugar en la noche del martes en Chimbas, cuando un hombre ingresó al jardín de una vivienda para llevarse tres plantas con sus respectivas macetas. El ladrón fue visto por un vecino, quien alertó de inmediato al 911.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en la intersección de las calles Mendoza y Saavedra. El testigo observó cómo un sujeto ingresaba al domicilio con un bolso, del que luego salió cargando varios objetos. Acto seguido, emprendió la huida por calle Mendoza hacia el sur.

Con las características aportadas, efectivos de la Unidad Operativa Chimbas Sur y de la casilla del barrio Independencia realizaron un recorrido por la zona y lograron interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar.

El hombre, identificado como Axel Agüero, fue aprehendido y en su bolso encontraron tres macetas con sus respectivas plantas, que habían sido sustraídas del jardín.

Agüero, quien posee un frondoso prontuario delictivo, quedó detenido y ahora enfrenta una nueva causa por hurto y violación de domicilio, bajo la intervención del fuero de Flagrancia.

