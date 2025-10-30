viernes 31 de octubre 2025

Robos a mano armada

Buscan al "Asaltante de la escopeta" por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia

Un ladrón solitario atacó un kiosco de Villa Obrera y una gomería en La Bebida, con diferencia de una hora. En los dos casos extrajo una escopeta recortada con la cual amenazó a sus víctimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Policía y los investigadores de la UFI Delitos contra la Propiedad andan detrás de los pasos del “Asaltante de la escopeta”, el delincuente que en la misma noche y con menos de una hora de diferencia atacó un kiosco y una gomería. El sujeto portaba un arma de doble caño recortada. De un lugar se llevó hasta salamines y un fernet, y del otro negocio sustrajo cámaras de cubiertas y un desodorante.

El primer hecho ocurrió a las 3 de la mañana de este jueves en Villa Obrera, Chimbas, cuando un hombre armado irrumpió en un kiosco 24 horas ubicado en inmediaciones de calle El Paisano, antes de Avenida Los Pinos. El delincuente llegó en motocicleta, simuló ser cliente y, al momento de pagar, sacó una escopeta recortada con la que apuntó a la empleada de 26 años.

La víctima, aterrorizada, le entregó seis paquetes de cigarrillos, una botella de fernet Branca, dos salamines y su celular. Luego, el ladrón escapó con total calma. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad, imágenes que vecinos difundieron para advertir sobre el delincuente.

No pasó ni una hora, cuando todavía no eran las 4 de la madrugada del jueves 30 de octubre, un asalto similar se produjo en una gomería de Avenida Ignacio de la Roza y Brasil, en La Bebida. El damnificado, Francisco Camisay, de 22 años, relató que el ladrón llegó en una moto Yamaha YBR negra y fingió necesitar atención. Al abrirle la puerta, el sujeto sacó una escopeta de doble caño, lo amenazó y le robó un celular Xiaomi, $60.000, varias cámaras de rueda y un desodorante.

Ambos atracos fueron captados por cámaras de seguridad, y los investigadores analizan las grabaciones para confirmar si se trata del mismo autor. Por las coincidencias en la modalidad y el tipo de arma, los pesquisas creen que se trata del mismo delincuente, al que ya identificaron por el rostro y el vehículo.

Los casos son investigados por la Brigada de Investigaciones Norte, bajo las directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja para detener al sospechoso en las próximas horas. Los investigadores sospechan que podría tratarse de un conocido de la zona con antecedentes por robos a mano armada.

