jueves 30 de octubre 2025

Inseguridad

Violento asalto por un par de zapatillas en un barrio de La Bebida

Un joven terminó hospitalizado con heridas en la cabeza tras ser golpeado y robado por otro sujeto en Rivadavia. El agresor fue detenido y será juzgado por Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un violento episodio de inseguridad sacudió anoche al Barrio Penitente, en la zona de La Bebida, Rivadavia. Un joven de 27 años resultó con graves lesiones luego de ser atacado por otro sujeto que le robó sus zapatillas y el dinero que llevaba encima.

De acuerdo con fuentes policiales, el agresor fue identificado como Cristian Maximiliano Mejiva, de 25 años. Según el relato de la víctima, Mejiva lo interceptó en la vía pública, lo golpeó brutalmente y le sustrajo un par de zapatillas Puma y una suma de dinero no precisada.

El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde fue diagnosticado con politraumatismos en la zona de la cabeza. En tanto, efectivos policiales lograron aprehender al presunto ladrón a pocas cuadras del lugar del ataque.

La UFI Flagrancia tomó intervención en el caso y lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del violento hecho.

