jueves 30 de octubre 2025

Tras las elecciones

El gobernador Orrego valoró la convocatoria de Javier Milei: "Celebro este espacio de intercambio"

El mandatario provincial analizó la reunión que mantuvo con el Jefe de Estado y con los demás gobernadores. Los temas que tratará el Congreso a pedido de los representantes y la oportunidad que aprovechó para marcar la agenda de los sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este jueves en la reunión convocada por el presidente Javier Milei con los mandatarios provinciales, y calificó el encuentro como “muy positivo” y desarrollado en “buenos términos de diálogo”. El encuentro fue propiciado por el propio Jefe de Estado que resultó victorioso en las elecciones del domingo en gran parte del país y quien, en su discurso, había anticipado que afianzaría las relaciones con los mandatarios provinciales.

Me reuní con el Presidente de la Nación, Javier Milei, y con los gobernadores en un encuentro que se desarrolló en muy buenos términos de diálogo”, expresó Orrego tras el encuentro, destacando el tono constructivo de la reunión.

Acorde lo detallaron desde el entorno del gobernador sanjuanino, durante la jornada, se abordaron temas de relevancia nacional que próximamente ingresarán al Congreso, como el presupuesto, la reforma laboral, la reforma tributaria y fiscal, y las modificaciones al Código Penal.

En ese marco, Orrego subrayó la importancia de la convocatoria y las implicancias que la misma tendrá en el futuro próximo: “Como gobernador, valoro esta convocatoria, no solo como una necesidad, sino como un compromiso con los argentinos”.

El gobernador también señaló que el espacio permitió exponer cuestiones propias de la provincia, vinculadas al desarrollo de las industrias que conforman su matriz productiva. “Fue una oportunidad para expresar temas propios de la provincia y de las industrias que integran nuestra matriz productiva. Celebro este espacio de intercambio promovido por el Presidente”, añadió.

Con esta reunión, el Gobierno nacional busca fortalecer el diálogo con las provincias en el marco del tratamiento de un paquete de reformas estructurales que se debatirá en el Congreso en las próximas semanas.

