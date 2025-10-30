viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estrategia

Dirigentes del PRO se suman a la idea de Macri, sobre un candidato propio en 2027

A pocas horas de un anunciado encuentro en Mauricio Macri y Javier Milei para consolidar un interbloque parlamentario, el ex presidente pateó el tablero anunciando que su partido tendrá un candidato para competir la presidencial del 2027. Otros dirigentes apoyan la idea.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO) afirmó hoy que su partido “tiene que ser una alternativa, fuerte e independiente” de cara al 2027, y aseguró que “la fortaleza y la estabilidad de un país la da qué tipo de oposición tiene”.

Lee además
macri y milei se reuniran para negociar la conformacion de un interbloque en el congreso
Acuerdo

Macri y Milei se reunirán para negociar la conformación de un interbloque en el Congreso
antes de reunirse con milei, mauricio macri anticipo: el pro tendra un candidato en 2027?
Futuro político

Antes de reunirse con Milei, Mauricio Macri anticipó: "El PRO tendrá un candidato en 2027″

La opinión viene a la cola de declaraciones de Mauricio Macri, en las que adelantó que el PRO competirá en la presidencial del 2027.

“Necesitamos saber que La Libertad Avanza tiene alternativa, que no es el único camino, y que esa alternativa es racional, seria y profesional, y que no va a poner en juego todo el esfuerzo que millones de argentinos hicieron. Y creo que esa es tarea del PRO”, manifestó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariuvidal/status/1983690648399343788&partner=&hide_thread=false

A través de un video subido a sus redes sociales, la ex gobernadora bonaerense señaló que desde que asumió el Gobierno de Javier Milei “el PRO fue garante del cambio” y en el Congreso “desde la Ley Bases en adelante acompañó sin especular cada una de las reformas que estaban bien para la Argentina”.

“Después de tantos años de fracaso en la Argentina no importa solo hacer las cosas bien, importa que cuando el que Gobierna no siga gobernando, el que venga también haga lo correcto, y hoy todavía eso no lo logramos en la Argentina”, aseveró.

Vidal fundamentó su afirmación al resaltar que “aún con la diferencia que el Presidente sacó en esta elección, la segunda fuerza del país sigue siendo el kirchnerismo”, y eso implica que “los de adentro y los de afuera no hagan inversiones”.

“Como bien dijo el ministro de Economía, mientras el kirchnerismo sea la alternativa va a ser muy difícil que muchos de adentro y de afuera decidan invertir, por más cambios que hagamos, necesitamos saber que LLA tiene alternativa, que no es el único camino y que esa alternativa es racional, seria, profesional”.

Vidal anticipó que esa postura sobre convertir al PRO en la alternativa a LLA será motivo de “debate en el partido en las próximas semanas”.

Recalcó que “después de tantos años de fracaso en la Argentina, no importa solo hacer las cosas bien, importa que cuando el que gobierna no siga, el que venga también haga lo correcto. Hoy todavía eso no lo logramos en la Argentina. Y esa es la tarea del PRO”, destacó.

“Muchos dirán que con estos resultados, con terceras fuerzas que casi no existen, eso no se puede hacer. También nos dijeron que no se podía hacer la Boleta Única de Papel y miren este domingo cómo votamos”, subrayó.

Vidal dijo que las elecciones del domingo le provocaron “alivio de saber que el lunes no iba a volar todo por el aire”, pero también “tristeza por no ver una boleta amarilla del PRO en la mayor parte del país”, y recordó que “es la cuarta vez en los últimos 10 años que el peronismo pierde una elección en la provincia de Buenos Aires y siempre fue contra líderes del PRO”.

Finalmente dijo esperar “que el Presidente se abra al diálogo”, que “confirme un rumbo de cambio y haga las reformas pendientes”, y que “convoque a los mejores a su Gobierno, no importa de qué partido sean”.

Temas
Seguí leyendo

En pocas horas, la Corte Suprema se puso al día con causas que involucran a políticos opositores y oficialistas: cómo falló en cada caso

Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña

Escrutinio definitivo: Se confirmaron resultados en 5 provincias, y sigue pendiente Buenos Aires

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato "sindical" revelador

José Luis Espert y otro revés judicial: no a Comodoro Py

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas

Guillermo Francos negó que el gobierno busque impulsar una jornada laboral de 12 horas

Luego de la reunión con 20 gobernadores, Milei aseguró que "hay consenso absoluto" para la reforma laboral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
luego de la reunion con 20 gobernadores, milei aseguro que hay consenso absoluto para la reforma laboral
Casa Rosada

Luego de la reunión con 20 gobernadores, Milei aseguró que "hay consenso absoluto" para la reforma laboral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Te Puede Interesar

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato sindical revelador
Movida

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato "sindical" revelador

Por Ana Paula Gremoliche
Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña
Defensa Profesional

Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña

El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Clima

Viernes ventoso y soleado en San Juan

Buscan al Asaltante de la escopeta por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia
Robos a mano armada

Buscan al "Asaltante de la escopeta" por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia

El proyecto de cobre Altar, ubicado en las montañas de Calingasta; ya muestra sus números para convertirse en una mina.
Otro gigante del cobre sanjuanino

Altar, en Calingasta; demandará U$S 1.590 millones para producir cobre en su mina por medio siglo