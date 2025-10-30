jueves 30 de octubre 2025

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas

Franco Montes, actual presidente de la institución, dio la bendición a las dos personas que encabezarán la lista para buscar la presidencia el próximo 20 de noviembre.

Franco Montes, el presidente saliente del Foro de Abogados de San Juan y quien no buscará repetir mandato , bendijo a la dupla que competirá el próximo 20 de noviembre para darle continuidad a la gestión de Abogacía Activa. Quien irá de candidato a presidente será José Salinas, esposo de Claudia Sarmiento, miembro del PRO y actual funcionaria del Gobierno de Marcelo Orrego. Por otro lado, la candidata a vicepresidenta es Gabriela Ramos, actual asesora del Bloque de Producción y Trabajo en la Cámara de Diputados.

Salinas, abogado especializado en materia previsional y miembro de la agrupación Abogados en Acción, vinculada al macrismo. Salinas está casado con Claudia Sarmiento, actual secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno. Ramos es asesora de la diputada oficialista, Marcela Quiroga.

La principal oposición a esta forma es la lista encabezada por el expresidente del Foro, Marcelo Álvarez, quien es referente del movimiento Abogacía Transformadora (exAbogados Justicialistas). El abogado, que ya ocupó la presidencia entre 2021 y 2023, intentó renovar su mandato pero fue derrotado por la actual conducción.

En esta nueva elección, Álvarez se presenta respaldado por poco más de un centenar de abogados litigantes y lleva como compañera de fórmula a Jimena Corona, quien en el pasado estuvo vinculada al municipio de Caucete, donde trabajó junto a la actual intendenta Romina Rosas, excandidata a diputada por el justicialismo.

Aún resta conocer si habrá una tercera posición. Es que Gustavo Sánchez, exsecretario de Seguridad de la provincia de la gestión del gobernador Marcelo Orrego, presentó candidatos para el Jurado de Enjuiciamiento bajo la lista "Abogados Independientes". Todavía no confirman si llevarán aspirantes a la dirección.

