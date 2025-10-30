Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña

Este próximo viernes al mediodía se vence el plazo de presentación de listas para las elecciones en el Foro de Abogados y, mientras el resto de las fuerzas en disputa titubean con la presentación de los candidatos, desde el espacio que lidera Marcelo Álvarez se anticiparon con todas las promesas de campaña y con la misión de convencer al elector.

Si bien trascendieron los nombres de los postulantes del oficialismo en las últimas horas de este jueves, y cuando aún resta conocer quiénes integrarán la tercera lista que irá a las urnas, quien aprovechó el momento de especulaciones fue el espacio Defensa Profesional que conduce Álvarez, presidente del Foro durante el período 2021/2023.

Con intenciones de conquistar a los abogados sanjuaninos, quien está alineado con la agrupación nacional Abogacía Transformadora aseguró que quienes lo acompañan en su candidatura presidencial están preparados para ocupar un lugar tanto en el Directorio como en el Tribunal de Disciplina, los cuerpos que se renovarán el próximo 20 de noviembre, lo mismo que los representantes del Jurado de Enjuiciamiento.

El candidato a presidente señaló que son abogados de renombre y con trayectoria dentro del Foro los que componen la Lista 2. "Están Vanesa Coria, Federico González Viola, Horacio Carrizo, Celina Ramella, Bruno Lanciani, Laura Pelayes. Todos con capacidad y experiencia para tratar los temas que son importantes para el ejercicio de la profesión, con juventud y con ganas de trabajar", remarcó.

En ese contexto, el hombre que aspira regresar a la conducción que nuclea a los abogados sanjuaninos remarcó -con un palito para el oficialismo- que los letrados necesitan alguien que atienda los conflictos de los profesionales. "Tienen que votar a alguien que les atienda el teléfono para resolverle los problemas, acá no hay referentes políticos, lo que se busca es mejorar el ejercicio diario", sostuvo y agregó: "Lo partidario ya fue el domingo, no son diputados, ningún cargo político está en juego".

Respecto a ello y a las elecciones del domingo, Álvarez sentenció: "El resultado para nosotros es intrascendente, no importa la elección, el principio y el fin es la abogacía, lo demás es secundario. Quizás al oficialismo le afecta, porque viene usando el Foro para otra cosa, es evidente, basta con ver el portal web. Nosotros no queremos un Foro partidario".

Promesas de campaña

Con el objetivo de "volver al debate", el candidato a presidente dejó entrever que el Foro quedó de lado en la toma de decisiones importantes que afectan de modo directo a los abogados. "Necesitamos una institución que se siente con el Poder Judicial a debatir decisiones, no queremos seguir estando afuera de esa conversación, hay que sentarse en la mesa a discutir", manifestó.

El mismo que reconoce que la campaña será distinta, porque en lugar de pegar afiches se abocarán a las redes sociales y la charla mano a mano con el votante, indicó que entre los objetivos a cumplir, en caso de alcanzar la gestión, son estar al servicio del abogado, sobre todo con aquellos que recién se inician en la profesión.

"Hay que ser solidarios y acompañar a los que recién comienzan, a cooperar con su inserción laboral", señaló al mismo tiempo que explicó que las nuevas corrientes conducen a la mediación previa, a consensuar. "Nos enseñaron a pelearnos con todo, pero atravesamos épocas en que debemos ser más solidarios entre nosotros", reflexionó.

Tras destacar conquistas de su gestión pasada, como la ley de honorarios y la capacitación gratuita, Álvarez se centró en que la capacitación debe continuar aunque con las novedosas herramientas que se ofrecen, con una Inteligencia Artificial en pleno desarrollo. "El marketing jurídico es un aspecto clave que se debe apuntalar, el abogado que no se adecúe a estos tiempos quedará atrasado y por eso queremos acompañar en esos cambios", describió.

Espacio integrador

El candidato a presidente del Foro se separó de los tenores políticos y argumentó que su espacio está compuesto por abogados con diferentes ideologías y que todos conviven con la idea de crear mejores oportunidades. "Hemos logrado un consenso importante, acá vienen personas de diferentes lugares y pensamientos políticos. Pasó con Jimena (Corona), que viene de otro espacio y también, en su momento, con Sofía Lloveras. Son la muestra de los plurales que podemos ser", detalló.

En ese sentido amplió: "Cuando se acercan y ven nuestras intenciones, entienden que buscamos lo mejor para la abogacía. A veces de la vereda de enfrente nos quieren manchar con política partidaria, pero acá hay todo tipo de ideología".