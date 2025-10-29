miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comicios

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

El profesional, referente de Abogacía Transformadora, la agrupación relacionada a Abogados Justicialistas, será candidato a presidente en las elecciones que serán el próximo 20 de noviembre.

Por Ana Paula Gremoliche
Marcelo Álvarez durante su anterior gestión.&nbsp;

Marcelo Álvarez durante su anterior gestión. 

El Foro de Abogados de San Juan renovará autoridades el próximo 20 de noviembre y, de esta manera, Franco Montes dejará de ser presidente, ya que no buscará repetir mandato. En este contexto, a dos días del plazo para la presentación de listas, ya hay un confirmación: en principio, Marcelo Álvarez buscará volver a presidir al institución. El profesional, referente de Abogacía Transformadora, la agrupación relacionada a lo que fue Abogados Justicialistas, fue presidente en el período 2021-2023, y cuando buscó reelegir, perdió contra la dirigencia actual.

Lee además
onu: argentina, entre los 7 paises que votaron contra cuba
Diplomacia

ONU: Argentina, entre los 7 paises que votaron contra Cuba
bullrich declaro alerta maxima en la frontera, por la guerra contra el narco en brasil
Decisión

Bullrich declaró alerta máxima en la frontera, por la guerra contra el narco en Brasil

Álvarez, que está acompañado por poco más de un centenar de abogados litigantes, estará acompañado de la abogada Jimena Corona. La profesional estuvo ligada al municipio de Caucete, puntualmente a la actual intendenta Romina Rosas, quien fue candidata a diputada justicialistas en las últimas elecciones. El resto de la lista se dará a conocer este jueves.

Cabe recordar que, en esta ocasión, Abogacía Transformadora no logró cerrar alianza con el bloquismo, encarnado por Wbaldino Acosta, ya que este siguió el mandato provincial y decidió cerrar con Abogacía Activa, del oficialismo tanto institucional como provincial.

De esta manera, son tres las listas que jugarán el 20 de noviembre. Por un lado, la lista oficialista, integrada por el espacio Abogacía Activa, que reedita su alianza con el Foro Independiente, a pesar de las dudas iniciales de su referente, el abogado Marcelo Arancibia, y suma además el apoyo del bloquismo. Del otro lado, aparece la lista disidente “Abogados Independientes”, encabezada por el exsecretario de Seguridad Gustavo Sánchez, quien decidió conformar un nuevo espacio luego de expresar su desacuerdo con la decisión del oficialismo de sellar una coalición con el FI y el partido bloquista.

Los candidatos que ya se presentaron

El pasado 20 de octubre, las tres listas tuvieron que presentar a sus cinco candidatos para cubrir el Jurado de Enjuiciamiento. Estos fueron:

Abogacía Activa (oficialismo)

Titular en 1ª término: Fernando Manrique Cobos.

Titular en 2ª término: Sánchez Passeron María Daniela.

Suplente en 1ª termino: Ricardo Amancio Alday.

Suplente en 2ª término: Valeria Díaz.

Abogacía Transformadora

Titular en 1ª término: Sofía Lloveras.

Titular en 2ª término: Juan Manuel Juarez Prieto

Suplente en 1ª término: Horacio Vargas

Suplente en 2ª término: Sandra De La Vega

Abogados Independientes

Titular en 1ª término: Pablo Fabián Nacusi.

Titular en 2ª término: Jorge Enrique Guillén.

Suplente en 1ª término: Paola Natacha Ibáñez.

Suplente en 2ª término: Gustavo Federico Sánchez.

Seguí leyendo

Macri y Milei se reunirán para negociar la conformación de un interbloque en el Congreso

Ante una nueva marcha de jubilados, la policía valló el Congreso

Un concejal del oficialismo provincial pidió abrir un bloque de La Libertad Avanza en 25 de Mayo

Departamento por departamento, así fueron los resultados finales en las elecciones 2025 en San Juan: los cambios y los 0 votos en el exterior

Se jubila una histórica fiscal sanjuanina y deja un puesto muy codiciado en la Justicia local

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación

Teoría made in Calingasta: la incidencia de los "votos gendarme"

Un famoso hospital de San Juan se transforma: mirá cómo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
finalizo el escrutinio definitivo y el peronismo, por san juan y los libertarios ocuparan las tres bancas en diputados de la nacion
Confirmado

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Marcelo Álvarez durante su anterior gestión. 
Comicios

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

Por Ana Paula Gremoliche
Imagen ilustrativa
En Alto de Sierra

Identificaron al hombre fallecido en una finca en Santa Lucía y confirmaron la causa de muerte

El chimbero campeón del kick boxing.
Entretiempo

El chimbero que empezó kick boxing por su hijo y se convirtió en campeón Sudamericano en tierra chilena

Ya podés escuchar el capítulo XXIV de Historias del Crimen en Spotify: Caputo, del asesinato a la inmortalidad
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXIV de Historias del Crimen en Spotify: Caputo, del asesinato a la inmortalidad

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico
En Capital

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico