Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

El Foro de Abogados de San Juan renovará autoridades el próximo 20 de noviembre y, de esta manera, Franco Montes dejará de ser presidente, ya que no buscará repetir mandato. En este contexto, a dos días del plazo para la presentación de listas, ya hay un confirmación: en principio, Marcelo Álvarez buscará volver a presidir al institución. El profesional, referente de Abogacía Transformadora, la agrupación relacionada a lo que fue Abogados Justicialistas, fue presidente en el período 2021-2023, y cuando buscó reelegir, perdió contra la dirigencia actual.

Álvarez, que está acompañado por poco más de un centenar de abogados litigantes, estará acompañado de la abogada Jimena Corona. La profesional estuvo ligada al municipio de Caucete, puntualmente a la actual intendenta Romina Rosas, quien fue candidata a diputada justicialistas en las últimas elecciones. El resto de la lista se dará a conocer este jueves.

Cabe recordar que, en esta ocasión, Abogacía Transformadora no logró cerrar alianza con el bloquismo, encarnado por Wbaldino Acosta, ya que este siguió el mandato provincial y decidió cerrar con Abogacía Activa, del oficialismo tanto institucional como provincial.

De esta manera, son tres las listas que jugarán el 20 de noviembre. Por un lado, la lista oficialista, integrada por el espacio Abogacía Activa, que reedita su alianza con el Foro Independiente, a pesar de las dudas iniciales de su referente, el abogado Marcelo Arancibia, y suma además el apoyo del bloquismo. Del otro lado, aparece la lista disidente “Abogados Independientes”, encabezada por el exsecretario de Seguridad Gustavo Sánchez, quien decidió conformar un nuevo espacio luego de expresar su desacuerdo con la decisión del oficialismo de sellar una coalición con el FI y el partido bloquista.

Los candidatos que ya se presentaron

El pasado 20 de octubre, las tres listas tuvieron que presentar a sus cinco candidatos para cubrir el Jurado de Enjuiciamiento. Estos fueron:

Abogacía Activa (oficialismo)

Titular en 1ª término: Fernando Manrique Cobos.

Titular en 2ª término: Sánchez Passeron María Daniela.

Suplente en 1ª termino: Ricardo Amancio Alday.

Suplente en 2ª término: Valeria Díaz.

Abogacía Transformadora

Titular en 1ª término: Sofía Lloveras.

Titular en 2ª término: Juan Manuel Juarez Prieto

Suplente en 1ª término: Horacio Vargas

Suplente en 2ª término: Sandra De La Vega

Abogados Independientes

Titular en 1ª término: Pablo Fabián Nacusi.

Titular en 2ª término: Jorge Enrique Guillén.

Suplente en 1ª término: Paola Natacha Ibáñez.

Suplente en 2ª término: Gustavo Federico Sánchez.