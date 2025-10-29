miércoles 29 de octubre 2025

Quién es Claudio Castro, el cantante y gobernador de Río de Janeiro que ordenó el ataque al Comando Vermelho

Tiene un pasado como músico religioso. Sus canciones están en las plataformas. Es abogado. Su carrera en la política comenzó en 2004.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con un perfil atípico en la política, un pasado como músico religioso Cláudio Castro asumió la gobernación de Río de Janeiro. Su gestión, marcada por una fuerte impronta en seguridad pública, lo colocó recientemente en el centro de la polémica a raíz del megaoperativo antinarcotráfico que dejó más de 120 muertos. Para él fue un “éxito”.

Conocido por su presencia en misa y por su voz en eventos religiosos, la figura de Castro representa, según los medios locales, una particular combinación entre evangelismo, política tradicional y modernización en el sureste brasileño.

Cláudio Bomfim de Castro e Silva nació el 29 de marzo de 1979 en Santos, en el estado de São Paulo, pero desde chico se mudó a Río de Janeiro. Allí completó sus estudios de Derecho en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y, de acuerdo con sus perfiles biográficos, también cuenta con estudios de posgrado.

Desde su juventud, se vinculó activamente a la fe católica y a la música religiosa. Es el autor de al menos dos álbumes de música católica y se mantiene como un miembro activo dentro de la comunidad de la Renovación Carismática Católica (RCC).

Embed - Cláudio Castro – Vem Espírito Santo (Dia de Celebração)

Su salto a la política comenzó en 2004 como jefe de gabinete de un concejal municipal. Continuó su carrera en la Asamblea Legislativa estatal y en 2016 logró obtener su propia banca, al acceder a la Cámara Municipal de Río de Janeiro como concejal.

En 2018 fue elegido vicegobernador del estado acompañando en la fórmula a Wilson Witzel por el Partido Social Cristiano (PSC), logrando una amplia victoria electoral.

En agosto de 2020 Witzel fue apartado del cargo por una causa de juicio político, lo que llevó a Castro a asumir el mando de forma interina. Finalmente, el 1 de mayo de 2021, se convirtió en gobernador efectivo del estado de Río de Janeiro.

Lo que lo distingue de los políticos tradicionales es su trasfondo como músico católico. Hay videos que todavía están disponibles en su canal de YouTube lo muestran en plena práctica artística y varios tienen miles de reproducciones.

Este perfil le permitió conectar con sectores evangélico-católicos y presentar una imagen de político “de fe” que habla en escenarios religiosos, canta, participa en retiros de la Renovación Carismática, además de ejercer cargos públicos.

Gestión

Castro asumió un estado con un cúmulo de desafíos: una alarmante inseguridad pública, colapso fiscal, una infraestructura deficiente y el arrastre de escándalos del gobierno anterior.

Su filiación política se movió en 2021 del PSC al Partido Liberal (PL), y su mandato se caracterizó por hacer de la seguridad un tema central. Sin embargo, su gestión también recibió críticas en el ámbito de los derechos humanos y la transparencia.

Actualmente, el gobernador se encuentra bajo investigación por supuestas irregularidades en contratos públicos que habrían ocurrido durante la pandemia.

