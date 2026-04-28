La sesión secreta en Diputados donde se podría elegir el jugoso cargo de Camarista Civil

La Cámara de Diputados de San Juan tiene previsto sesionar el próximo jueves, aunque el oficialismo todavía no lo confirmó de manera formal. Detrás de esa falta de comunicación hay un tema clave que sigue sin definirse: la designación del cargo vacante en la Sala IV de la Cámara Civil. La terna está integrada por Esteban De la Torre, Marianela López y Javier Eduardo Aguiar. Según señalaron fuentes legislativas, este punto no fue incluido en el orden del día justamente porque las negociaciones para definir al nuevo camarista civil aún continúan.

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La terna para cubrir la vacante que dejó María Josefina Nacif ingresó a Diputados en noviembre del año pasado y, a pesar de que continuaron sesionando durante un mes más, la elección nunca fue tratada. En este contexto, este martes en labor parlamentaria se decidió que no fuera al orden del día, pero existen grandes posibilidades de que se trate sobre tablas.

¿Por qué todavía no hay definiciones? En el oficialismo siguen trabajando para reunir los votos necesarios y poder proclamar a Esteban de la Torre. En ese armado, según trascendió, habrían conseguido apoyos dentro del peronismo, entre ellos los de Gabriel Sánchez, Pedro Albagli, Franco Aranda y Leopoldo Soler.

A esos respaldos podrían sumarse también los del bloquismo, lo que dejaría al oficialismo muy cerca de asegurarse la mayoría. Por su parte, el resto del peronismo, conformado por parte del Bloque Justicialista y por el Bloque San Juan Vuelve, votarían por López.

De todos modos, el escenario sigue abierto y sin definiciones concretas. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la sesión ni certezas de que el tema vaya a ser tratado, por lo que la designación del nuevo camarista permanece en suspenso