martes 28 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Legislativas

La sesión secreta en Diputados donde se podría elegir el jugoso cargo de Camarista Civil

El próximo jueves está prevista una sesión en la Cámara de Diputados de San Juan, aunque por el momento no hay una comunicación oficial. Esto se debe a que todavía continúan las negociaciones por la designación del cargo vacante en la Sala IV de la Cámara Civil.

Por Ana Paula Gremoliche
La labor parlamentaria de este martes.&nbsp;

La labor parlamentaria de este martes. 

La Cámara de Diputados de San Juan tiene previsto sesionar el próximo jueves, aunque el oficialismo todavía no lo confirmó de manera formal. Detrás de esa falta de comunicación hay un tema clave que sigue sin definirse: la designación del cargo vacante en la Sala IV de la Cámara Civil. La terna está integrada por Esteban De la Torre, Marianela López y Javier Eduardo Aguiar. Según señalaron fuentes legislativas, este punto no fue incluido en el orden del día justamente porque las negociaciones para definir al nuevo camarista civil aún continúan.

Lee además
tres espacios en diputados, unidos en repudio a la rioja por frenar vicuna y la division limitrofe
Repercusiones

Tres espacios en Diputados, unidos en repudio a La Rioja por frenar Vicuña y la división limítrofe
el cin cruzo al gobierno y puso el foco en el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario
Comunicado oficial

El CIN cruzó al Gobierno y puso el foco en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La terna para cubrir la vacante que dejó María Josefina Nacif ingresó a Diputados en noviembre del año pasado y, a pesar de que continuaron sesionando durante un mes más, la elección nunca fue tratada. En este contexto, este martes en labor parlamentaria se decidió que no fuera al orden del día, pero existen grandes posibilidades de que se trate sobre tablas.

¿Por qué todavía no hay definiciones? En el oficialismo siguen trabajando para reunir los votos necesarios y poder proclamar a Esteban de la Torre. En ese armado, según trascendió, habrían conseguido apoyos dentro del peronismo, entre ellos los de Gabriel Sánchez, Pedro Albagli, Franco Aranda y Leopoldo Soler.

A esos respaldos podrían sumarse también los del bloquismo, lo que dejaría al oficialismo muy cerca de asegurarse la mayoría. Por su parte, el resto del peronismo, conformado por parte del Bloque Justicialista y por el Bloque San Juan Vuelve, votarían por López.

De todos modos, el escenario sigue abierto y sin definiciones concretas. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la sesión ni certezas de que el tema vaya a ser tratado, por lo que la designación del nuevo camarista permanece en suspenso

Temas
Seguí leyendo

En pleno acto, incomodaron a Milei con una pregunta sobre la inflación: "No es el lugar, no es el momento"

Entre el miedo a perder el trabajo y la unidad popular: así se vive por dentro el corte de los vecinos de Guandacol tras el cierre del camino a Vicuña

Intendentes se pondrán mañana al frente de una movilización a Capital Humano por fondos adeudados

El Gobierno calificó de "operación mediática" a la supuesta venta de carne de burro

El sector de la fundición en caída: menos actividad, empleo y rentabilidad

Tras el fallo a favor de la reforma laboral, un triunviro de la CGT aseguró que "no hay margen para la tibieza"

La UIA pidió al Gobierno garantías por el abastecimiento de gas

Despidos en el SMN: Para ATE, Sturzenegger miente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cortan el suministro de gas a estaciones de servicio e industrias en el amba: ¿que pasara en el resto del pais?
Energía

Cortan el suministro de gas a estaciones de servicio e industrias en el AMBA: ¿Qué pasará en el resto del país?

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: Lo mataron como a un perro y se escondieron todos video
Testimonio

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: "Lo mataron como a un perro y se escondieron todos"

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato

Imagen ilustrativa
Anciano engañado

Un jubilado entró a una conocida plataforma digital y fue estafado en $3.000.000

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque
Capital

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque

Te Puede Interesar

Entre el miedo a perder el trabajo y la unidad popular: así se vive por dentro el corte de los vecinos de Guandacol tras el cierre del camino a Vicuña video
Tiempo en La Rioja

Entre el miedo a perder el trabajo y la unidad popular: así se vive por dentro el corte de los vecinos de Guandacol tras el cierre del camino a Vicuña

Por Natalia Caballero
Mario Josué Ríos, alías Judas.
Crimen de Cristian Castro

Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda

El CIN cruzó al Gobierno y puso el foco en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
Comunicado oficial

El CIN cruzó al Gobierno y puso el foco en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Denuncian al Arzobispado de San Juan por la usurpación de un terreno en Pocito
Justicia penal

Denuncian al Arzobispado de San Juan por la usurpación de un terreno en Pocito

Imagen ilustrativa
Estafa en Rivadavia

Perdió $8.000.000 por llamar al falso contacto de una tarjeta de crédito