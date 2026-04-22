Tres espacios en Diputados, unidos en repudio a La Rioja por frenar Vicuña y la división limítrofe

Este miércoles, en la Cámara de Diputados de San Juan, legisladores de cuatro espacios políticos presentaron un proyecto de resolución para expresar un enérgico repudio al Gobierno de La Rioja, cuestionando tanto el freno al proyecto minero Vicuña como las recientes declaraciones del gobernador Ricardo Quintela sobre una posible revisión de los límites entre ambas provincias .

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La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el interbloque Cambia San Juan -integrado por Producción y Trabajo, PRO, UCR, Bloque del Este y Actuar-, el Bloque Bloquista, La Libertad Avanza y el , marcando una postura unificada frente a lo que consideran un avance sobre intereses clave de la provincia.

La presentación formal solicita que la iniciativa sea incorporada en el orden del día para su tratamiento. La presentación formal solicita que la iniciativa sea incorporada en el orden del día para su tratamiento.

En paralelo, el diputado justicialista Omar Ortiz, representante de Valle Fértil -el departamento que limita con La Rioja-, también presentó un proyecto en el mismo sentido, aunque de manera individual, sumando su posicionamiento al rechazo frente al conflicto. Cabe destacar que el vallisto viene coqueteando con la idea de participar en las elecciones del 2027 con un partido municipal y dentro del oficialismo.

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Un rechazo político unificado

En el texto presentado, los diputados rechazan las manifestaciones públicas del mandatario riojano por considerarlas contrarias al desarrollo productivo de San Juan. Además, advierten sobre la gravedad institucional de intentar instalar una discusión limítrofe que, sostienen, ya fue resuelta hace décadas.

“El presente proyecto tiene por objeto que la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan exprese su enérgico repudio y rechazo frente a hechos de gravedad institucional y política que se entrometen en asuntos internos y afectan intereses esenciales de nuestra provincia”, señala el documento firmado por más de una veintena de legisladores.

El trasfondo del conflicto

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión entre San Juan y La Rioja, luego de que la Justicia riojana ordenara frenar el uso de un camino clave en Guandacol que la minera Vicuña utilizaba para acceder a su proyecto en territorio sanjuanino. La medida impactó de lleno en trabajadores, proveedores y en la actividad económica de la zona.

A esto se sumaron las declaraciones de Quintela, quien volvió a poner en discusión el acuerdo limítrofe firmado a fines de los años 60 y que definió, entre otras áreas, la pertenencia del Valle de la Luna y zonas estratégicas para la actividad minera.

El conflicto no solo tiene implicancias políticas, sino también económicas. El proyecto Vicuña -que integra a Josemaría y Filo del Sol- es considerado uno de los desarrollos mineros más importantes del país, con inversiones millonarias y fuerte impacto en empleo e infraestructura.

Pedido de tratamiento y defensa provincial

En ese escenario, el rechazo legislativo busca fijar una posición clara de San Juan frente a lo que interpretan como una intromisión externa y un intento de generar incertidumbre sobre la seguridad jurídica de los proyectos en marcha.

El documento también hace hincapié en la necesidad de preservar la paz social y la unidad nacional, al considerar que la reapertura de conflictos limítrofes podría generar tensiones innecesarias entre provincias vecinas.

Entre los firmantes del proyecto figuran Juan de la Cruz Córdoba, María Rita Lascano, Marcela Quiroga, Andrés Castro, Enzo Cornejo, Mónica González, Marcela Montaña, Gustavo Núñez, Alejandra Leonardo, Rosana Luque, Daniel Ripoll, Gustavo Usín, Luis Rueda, Miguel Atampiz, Gustavo Deguer, Federico Rizo, Fernando Patinella y Andrés Marcelo Mallea, entre otros.