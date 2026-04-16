La jugada del peronismo por el financiamiento universitario que el oficialismo bloqueó en Diputados

Una jugada del peronismo para instalar el debate por el financiamiento universitario en la Legislatura provincial terminó bloqueada este jueves, tras una ajustada votación en la que el oficialismo logró imponer su postura.

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El intento fue encabezado por el diputado justicialista por Caucete, Emilio Escudero, quien buscó que se tratara sobre tablas el proyecto vinculado al financiamiento universitario durante la sesión. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.

Según explicaron fuentes parlamentarias, la discusión no había sido incluida previamente en la comisión de Labor Parlamentaria, donde se acuerdan los temas que llegan al recinto.

“Se decidió enviarlo a la Comisión de Educación como corresponde. No es que estemos en contra de tratarlo, pero estos temas deben acordarse previamente”, señalaron fuentes a Tiempo de San Juan.

La definición se dio en una votación muy pareja. En un primer momento, el resultado fue 17 a 17, pero luego el diputado Horacio Mayella rectificó su voto, lo que inclinó la balanza. Finalmente, el oficialismo se impuso por 18 a 17 y logró bloquear el tratamiento sobre tablas.

Un dato político no menor fue el posicionamiento del bloquismo, que acompañó a Producción y Trabajo en la votación, pese a las recientes roces que el espacio viene teniendo con el oficialismo, por la Ley de Proveedores Mineros y por la designación de Enzo Cornejo como vicepresidencia de la Cámara, en lugar del bloquista Federico Rizo.