jueves 16 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pulseada política

La jugada del peronismo por el financiamiento universitario que el oficialismo bloqueó en Diputados

La iniciativa impulsada por el justicialismo no logró avanzar en la Legislatura provincial tras una ajustada votación que terminó inclinándose a favor del oficialismo.

Por Florencia García
image

Una jugada del peronismo para instalar el debate por el financiamiento universitario en la Legislatura provincial terminó bloqueada este jueves, tras una ajustada votación en la que el oficialismo logró imponer su postura.

Lee además
Además de los cuatro dirigentes nombrados, en la foto también aparece Jaqueline Yubel, funcionaria de Rawson y presidenta de la Juventud Peronista. 
Encuentros

Qué hay detrás de la foto entre cuatro dirigentes peronistas post charla de Ofelia Fernández
vicuna: el intendente de iglesia plantea un plan b vial ante el bloqueo judicial en la rioja
Conflicto ambiental

Vicuña: el Intendente de Iglesia plantea un plan B vial ante el bloqueo judicial en La Rioja

El intento fue encabezado por el diputado justicialista por Caucete, Emilio Escudero, quien buscó que se tratara sobre tablas el proyecto vinculado al financiamiento universitario durante la sesión. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.

Según explicaron fuentes parlamentarias, la discusión no había sido incluida previamente en la comisión de Labor Parlamentaria, donde se acuerdan los temas que llegan al recinto.

“Se decidió enviarlo a la Comisión de Educación como corresponde. No es que estemos en contra de tratarlo, pero estos temas deben acordarse previamente”, señalaron fuentes a Tiempo de San Juan.

La definición se dio en una votación muy pareja. En un primer momento, el resultado fue 17 a 17, pero luego el diputado Horacio Mayella rectificó su voto, lo que inclinó la balanza. Finalmente, el oficialismo se impuso por 18 a 17 y logró bloquear el tratamiento sobre tablas.

Un dato político no menor fue el posicionamiento del bloquismo, que acompañó a Producción y Trabajo en la votación, pese a las recientes roces que el espacio viene teniendo con el oficialismo, por la Ley de Proveedores Mineros y por la designación de Enzo Cornejo como vicepresidencia de la Cámara, en lugar del bloquista Federico Rizo.

Temas
Seguí leyendo

Grieta y fe en Vallecito: concejales piden respaldo institucional para la obra de Orrego

La otra disputa que tuvo San Juan con una provincia por el reclamo de un dique

Caselles se lanza en Caucete y se sube a la carrera electoral del 2027

La imagen del presidente Milei, en picada: bajó 13 puntos desde enero y quedó detrás de tres opositores

"Adorni políticamente es un sujeto muerto, terminado", aseguró el biógrafo de Javier Milei

Quién es quién en las seis cámaras mineras de Iglesia y sus redes de influencia político-empresarial

Confirmaron la indagatoria a Spagnuolo y otros implicados en la causa ANDIS

La oposición se prepara para recibir a Adorni en Diputados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La imagen del presidente Milei sigue en caída.
Sondeo

La imagen del presidente Milei, en picada: bajó 13 puntos desde enero y quedó detrás de tres opositores

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: hubo acuerdo entre el Gobierno y los gremios

Yamila Atencio en la audiencia de este miércoles por la tarde.
Una mujer bajo sospecha

Estuvo presa por un asesinato y ahora fue detenida por darle tres puntazos a su vecina en el B° La Estación

Video: canta igual que Ulises Bueno y ahora sueña con conocerlo en San Juan
En las redes

Video: canta igual que Ulises Bueno y ahora sueña con conocerlo en San Juan

Discusión entre hermanos. Imagen Inteligencia Artificial
Investigación

Hermanos discutieron en Rivadavia por la venta de una casa: una mujer se descompensó y sufrió un ACV

Uno de los tantos cortes de ruta de Capresmi. 
Panorama

Quién es quién en las seis cámaras mineras de Iglesia y sus redes de influencia político-empresarial

Te Puede Interesar

Fábrica de galletitas en Albardón: tras el cambio de dueño, la fábrica mantiene su producción, regularizó pagos y sostiene cerca de 290 puestos de trabajo.
Producción

La fábrica de galletitas de Albardón se reordena, ya pagó sueldos y sale a buscar nuevos negocios

Por Elizabeth Pérez
El Secretario de Medio Ambiente de La Rioja a Tiempo: No tenemos por qué pasar por tontos cuando solo queremos que Vicuña presente la DIA
EXCLUSIVO

El Secretario de Medio Ambiente de La Rioja a Tiempo: "No tenemos por qué pasar por tontos cuando solo queremos que Vicuña presente la DIA"

Aparecieron más pintadas amenazantes en escuelas de San Juan
Lamentable

Aparecieron más pintadas amenazantes en escuelas de San Juan

Vicuña: el Intendente de Iglesia plantea un plan B vial ante el bloqueo judicial en La Rioja
Conflicto ambiental

Vicuña: el Intendente de Iglesia plantea un plan B vial ante el bloqueo judicial en La Rioja

El plan de los kioscos sanjuaninos para dar pelea y no perder ante los súper
Estrategias

El plan de los kioscos sanjuaninos para dar pelea y no perder ante los súper