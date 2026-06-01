lunes 1 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impuestos

Alivio fiscal: la recaudación de mayo creció 6,4% real y cortó nueve meses de caída

Los datos fueron publicados por ARCA, la agencia recaudadora del Estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La recaudación tributaria nacional registró un marcado punto de giro durante el quinto mes del año. Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos fiscales del Estado treparon a los $21,51 billones, lo que representó un incremento nominal del 35,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

Lee además
san juan tendra un superedificio de dependencias nacionales: anses y arca, al inv
Bomba

San Juan tendrá un "superedificio" de dependencias nacionales: ANSES y ARCA, al INV
arca cambia su postura y dejara de insistir en causas por ganancias a jubilados
Impuestos

ARCA cambia su postura y dejará de insistir en causas por Ganancias a jubilados

Al contrastar la cifra con la evolución de los precios, que proyecta una inflación anualizada del 33,4% para mayo, la performance impositiva arrojó un crecimiento real del 6,4%.

El dato económico resulta clave para el Palacio de Hacienda, ya que interrumpió una dinámica contractiva de nueve meses consecutivos de retrocesos en términos reales y marcó una fuerte recuperación tras la baja del 3,8% real registrada en abril.

El cambio de tendencia responde de forma directa a un factor estacional que el equipo económico aguardaba con expectativa. Durante mayo operaron los vencimientos de los saldos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a las sociedades comerciales que realizaron su cierre de balance en diciembre de 2025, el segmento de mayor volumen y peso relativo para el fisco dentro del calendario anual.

Con este repunte en las arcas públicas, el Gobierno logra un respiro en su meta de sostener el superávit financiero, apoyado en el desempeño de los tributos vinculados a la actividad corporativa y al comercio exterior, compensando la debilidad que todavía exhiben los impuestos asociados al consumo del mercado interno.

Temas
Seguí leyendo

Patricia Bullrich vuelve a desafiar a Milei, ahora por el pliego de una candidata a jueza

El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan

Reforma Laboral: los ejes centrales de la nueva reglamentación para empresas y trabajadores

Reforma Laboral: cómo se financiarán las indemnizaciones

Adorni fijó una fecha clave para mostrar su patrimonio en plena causa judicial

Corrupción en ARSAT: quiénes son y cómo operaban los integrantes de "la banda de los mendocinos"

Con un efecto especial en San José 1111, Cristina Kirchner salió al balcón de la Casa Rosada

Un informe revela que en Argentina hay un femicidio cada 30 horas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
segun el gobierno, en 2025 se registro la tasa de homicidios mas baja de la historia
Estadísticas

Según el Gobierno, en 2025 se registró la tasa de homicidios más baja de la historia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!
Video

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

Te Puede Interesar

El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan
Debate

El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan

Por Ana Paula Gremoliche
Sospechaban que un bebé tragó envoltorios de cocaína, pero descartaron lo peor
Alivio en Angaco

Sospechaban que un bebé tragó envoltorios de cocaína, pero descartaron lo peor

Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la patriada a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil
Semana del Periodista

Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la "patriada" a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil

Imagen ilustrativa
Números que duelen

En 2026, el 50% de los fallecidos en siniestros viales en San Juan viajaba en moto, según Familias del Dolor

Marcelo Orrego, el 7 de mayo, encabezando la ceremonia de apertura de la 11° Edición Expo Internacional San Juan Minera junto a autoridades nacionales y de otras provincias con interés en la minería. Un envión político necesario.
Argumentos

La trastienda del plan de Orrego para que la obra pública en San Juan no pare: el ojo en otras provincias y confianza en las cuentas