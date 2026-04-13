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Polémica

Suspenden en Diputados el debate del tratado de patentes en medio del rechazo de laboratorios nacionales

El tema en cuestión forma parte del Acuerdo Recíproco de Comercio firmado entre Argentina y Estados Unidos.

Por Agencia NA
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La Cámara de Diputados suspendió el debate del Tratado de Cooperación en materia de Patentes previsto para mañana, cuya sanción forma parte del Acuerdo Recíproco de Comercio firmado entre Argentina y Estados Unidos, y la discusión está atravesada por un fuerte rechazo de los laboratorios nacionales que rechazan un capítulo II central de este acuerdo.

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Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron a la Agencia de Noticias Argentinas que la suspensión se debió a pedido del Ministerio de Desregulación del Estado, y aún el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria no tiene nueva fecha de tratamiento de ese convenio.

Fuentes del Ministerio de Desregulación señalaron que su pedido de suspensión se debe a que el secretario de esa cartera ministerial, Alejandro Cacace, se encuentra en Estados Unidos participando junto a legisladores del Congreso sobre Inteligencia Artificial, invitados por la Red de Acción Política.

Uno de los principales escollos que tiene la ratificación de ese acuerdo-que solo tuvo aprobación del Senado en 1988-es el rechazo de los laboratorios de medicamentos nacionales, que se han opuesto a medidas del presidente Javier Milei para eliminar restricciones sobre propiedad intelectuales.

Milei anuló la resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre pautas de patentamiento que dictó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que beneficiaba a los laboratorios nacionales.

Las cámaras de laboratorios CILFA y Cooperala señalaron que “la aprobación configurará la cesión de soberanía en políticas de propiedad intelectual y anulará las actuales Guías de Patentabilidad aplicadas desde 2012, entre otras consecuencias negativas”, según señala un documento que enviaron a la Cámara de Diputados.

Lo que sucede es que, si la Argentina firma la adhesión a ese tratado, cuando se registra una patente de un país miembro, tendrá una validez de 20 años, que puede ser de cualquier índole, pero que tiene más impacto en la industria de los medicamentos, que mueve millones de dólares.

Fuentes oficiales señalan que la Argentina no puede rechazar el capítulo II de ese tratado porque tendría que haber “hecho una reserva” cuando firmó la adhesión a ese tratado que no se hizo, con lo cual ahora no tiene manera de pedir la actualización de ese convenio en el capítulo 2 -el punto del conflicto- y se debe votar como ya está redactado

Los laboratorios nacionales defienden las resoluciones que se tomaron en el 2012 que permite copiar las patentes, ya que eso les permite vender remedios mas baratos, mientras que los laboratorios extranjeros reclaman que se reconozcan los millones de dólares que invierten en las investigaciones de medicamentos.

Esa es la misma pelea que sucedió en la década del 90 cuando se discutió la ley de Patentes en la Argentina, en una pelea que tuvo como grandes ganadores a los laboratorios nacionales.

El Gobierno señala que “los laboratorios Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Laboratorios Andromaco ya usan el PCT para proteger sus desarrollos en el exterior. Lo hacen desde oficinas de otros países porque Argentina no está dentro. La adhesión les da acceso directo, más barato y más simple”, según se desprende de un documento al que tuvo acceso NA.

“El CONICET y su red universitaria representan el 26,9% de las solicitudes PCT de origen argentino, una de las proporciones más altas de América Latina. La ciencia pública argentina ya compite en el sistema; la no adhesión solo le pone trabas administrativas y costos adicionales”, agrega el oficialismo.

Destaca que “El PCT no debilita al INPI: le da herramientas. La adhesión plena abre la posibilidad de que el INPI sea designado en el futuro como Autoridad de Examen Preliminar Internacional, como ya lo es el INPI de Brasil. Eso implica ingresos, expertise y jerarquía institucional. Rechazar el Capítulo II cierra esa puerta”.

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