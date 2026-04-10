Denuncian que el hijo de una diputada libertaria amenazó con matar a sus compañeros en Cipolletti

La directora del colegio secundario Estación Limay, en la provincia de Río Negro, denunció que el hijo de la diputada libertaria Lorena Villaverde amenazó de muerte a sus compañeros y la Fiscalía de turno dispuso medidas de seguridad.

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Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la mujer radicó la denuncia ante la Comisaría Cuarta luego de que el alumno de segundo año advirtiera a los estudiantes que concurriría a la escuela con un arma para matarlos.

En este contexto, la Fiscalía N°1, a cargo de la fiscal Eugenia Vallejos, solicitó al establecimiento de la calle Ingeniero Krause 450 que implemente medidas de prevención y seguridad.

“Se dio inmediata intervención a a organismos de prevención correspondientes, entre ellos la Policía, y a los organismos proteccionales como SENAF y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes”, consignaron los voceros de la investigación ante la consulta de este medio.

A su vez, señalaron que el menor de edad no es punible, mientras que este viernes hubo clases y el implicado no concurrirá a la escuela durante el proceso.

Efectivos de la Policía de Río Negro custodian las inmediaciones del colegio, al tiempo que un grupo de padres se autoconvocó para reclamar intervención ante estas situaciones.