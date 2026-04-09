La diputada Fernanda Paredes, dura con el Régimen Penal Juvenil: "¿Qué se rompió en la sociedad?"

A más de un mes de la sanción y promulgación de la nueva Ley Penal Juvenil en Argentina, la diputada provincial Fernanda Paredes, que pasó por Off the récor, cuestionó la reforma y la calificó de inconstitucional, regresiva e inconvencional, dado que a su entender opera en contra de la Convención de los Derechos del Niño consagrados en la Constitución Nacional y representa un perjuicio importante hacia las infancias y adolescencias del país.

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Tras la aprobación, la legisladora reconoció que se preguntó cuál fue el desencadenante para que ello fuera posible. "La sanción es dolorosa, para mí. Dije en qué momento se rompió esto, porque este intento de modificar la baja de la edad ha estado siempre, pero no se tocaba nada", sostuvo y agregó: "Cuando se sancionó esto, dije qué se rompió en la sociedad para haber acompañado esta medida, qué nos pasó para volvernos tan punitivos y por sobre todo con personas que están en formación".

En ese sentido, señaló: "De 14 a 18 tenés muchos años y es una persona que está en desarrollo. Vos a los 14 no sos la misma persona que a los 16 ni mucho menos a los 18. Entonces, entrás el régimen siendo menor, que es especial y por eso va a trabajar con medidas socioeducativas. Sin embargo, el problema es que por más trabajo que haya, a los 18 años, van a integrarse al sistema de adultos y todo lo trabajado se pierde".

Luego de aseverar que "no se cree en la propia ley que se está sancionando", admitió que lo hecho hecho está y que, a partir de ahora es necesario construir. En ese marco, destacó que la normativa invita a las provincias a adecuar sus códigos procesales, por lo que anticipó que San Juan tendrá que debatir cuál será su Régimen Penal Juvenil y se postuló para ello.

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"Me pongo a disposición con los operadores, con la justicia, hay que dar mucha atención, hay que escuchar mucho a los jueces penales de niñez que están en la trinchera, me parece que estamos frente a un gran desafío y que estaría bueno formar una mesa de discusión en donde se pueda dar la opinión desde muchos lugares y que sea el más adaptado para la provincia", afirmó.

Originaria de las entrañas del peronismo local, la legisladora del Bloque Justicialista criticó con dureza las intenciones que tuvo el Ejecutivo Nacional con esta legislación. "Todo en materia preventiva, programas que ayudan a los adolescentes, que acompañan, como Progresar, se recortan por falta de presupuesto y te instauran un Régimen Penal Juvenil que habla de equipos técnicos, una infraestructura grande", deslizó dejando entrever cierta contradicción.

La diputada del riñón uñaquista tiró un palo para el Congreso tras las idas y vueltas con los últimos proyectos de ley, con las marchas y contra marchas. "Veo complejo el cambio abismal de articulados en leyes de tanta profundidad, que a veces termina siendo votar cosas que ni saben lo que están votando", remarcó.

Consultada por el proyecto de ley local que prevé, entre otras cuestiones la boleta única, admitió que será interesante el debate que se dará en la Legislatura. "Estamos expectantes porque es una decisión del Gobierno. Hoy hay tres proyectos de ley en Diputados, uno es del ejecutivo, que es distinto al que había presentado antes y perdió estado parlamentario, será una buena pregunta para el bloque oficialista", indicó y amplió: "Lo que hemos hablado con mis colegas es prestarnos y disponernos al debate, ya que si hay que discutir más democracia y fortalecerla, bienvenido sea".

En esa misma línea, cerró: "Espero es que sea un debate serio y que se estudien todos los proyectos que hay con estado parlamentario, porque es lo que corresponde. Habrá que ver la modalidad de trabajo en comisiones y acompañar la decisión que se de en consenso con todos los bloques".

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