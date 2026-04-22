miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Visitas estratégicas

Nutrida misión de la Unión Europea llega a San Juan: foco en minería, inversiones y desarrollo

Una delegación con representantes de 11 países desplegará una agenda intensa en la provincia de San Juan jueves y viernes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
&nbsp;Erik Høeg, embajador de la Unión Europea.

 Erik Høeg, embajador de la Unión Europea.

Con una agenda cargada de reuniones políticas, empresariales y técnicas, la Unión Europea desembarcará en San Juan con una misión diplomática de alto nivel que busca afianzar vínculos y abrir nuevas oportunidades de cooperación estratégica con la provincia.

Lee además
inedito: orrego presento el potencial productivo de san juan ante diplomaticos de la union europea
En Buenos Aires

Inédito: Orrego presentó el potencial productivo de San Juan ante diplomáticos de la Unión Europea
El acuerdo Mercosur y la Unión Europea ya tiene fecha de aplicación.
Vínculo internacional

El acuerdo Mercosur-Unión Europea regirá provisionalmente desde el 1º de mayo

La visita, prevista para los días 23 y 24 de abril, estará encabezada por el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, y contará con la participación de embajadores y representantes de 11 Estados miembros, en una señal clara del interés del bloque por fortalecer su presencia en la región.

Reuniones de alto nivel

Durante su estadía, la delegación mantendrá encuentros con autoridades provinciales, lideradas por el gobernador Marcelo Orrego, además de reuniones con cámaras empresariales, actores del sector minero y referentes de la sociedad civil. También están previstas visitas a proyectos productivos y de innovación vinculados a la minería responsable.

El eje de la misión estará puesto en consolidar alianzas en áreas consideradas estratégicas tanto para San Juan como para Europa. En ese marco, la minería -especialmente bajo estándares de sostenibilidad- aparece como uno de los principales puntos de interés, junto con el desarrollo de cadenas de valor vinculadas a materias primas críticas.

La agenda también se inscribe en el contexto del Acuerdo Unión Europea-Mercosur y en la estrategia Global Gateway, la iniciativa del bloque que apunta a promover inversiones sostenibles y fortalecer infraestructuras y sectores clave en países socios.

“San Juan representa un actor clave en el desarrollo minero y productivo de la Argentina, y desde la Unión Europea buscamos construir alianzas que impulsen la sostenibilidad, la innovación y la competitividad”, sostuvo Høeg, al anticipar los objetivos de la misión.

La presencia de una delegación tan amplia no solo refleja el interés europeo en el potencial productivo de la provincia, sino también el avance de una agenda común que combina desarrollo económico con estándares ambientales y sociales cada vez más exigentes.

En ese contexto, San Juan se posiciona como un territorio estratégico dentro del mapa de inversiones internacionales, especialmente en un escenario global donde la demanda por recursos críticos y proyectos sostenibles gana cada vez más peso.

Además del embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, participarán de la misión las siguientes autoridades: Peter Neven – Consejero Político (Alemania), Gerhard Mayer – Embajador de Austria, Hubert Cooreman – Embajador de Bélgica, Tina Vodnik – Embajadora de Eslovenia, Nicola Lindertz – Embajadora de Finlandia, Péter Hlinka – Embajador de Hungría, Gerard McCoy – Embajador de Irlanda, Mauritz Verheijden – Embajador del Reino de los Países Bajos, Gonçalo Teles Gomes – Embajador de Portugal, Bogna Ruminowicz – Encargada de Negocios de Polonia, Torsten Ericsson – Embajador de Suecia y Eran Nagan – Jefe de la Sección Politica y Diplomacia pública de la Unión Europea.

Sobre la Unión Europea

La Unión Europea es una asociación económica y política conformada por 27 países. Surgió tras la Segunda Guerra Mundial con la idea de impulsar “solidaridades de hecho”, promoviendo la cooperación económica para reducir las posibilidades de convicto.

Con el tiempo, la UE ha evolucionado a abarcar políticas de educación, agricultura, cohesión social, cooperación judicial, protección del medio ambiente y más. También posee una política exterior y de seguridad común. Actualmente la UE y sus Estados miembros son el principal contribuyente global de cooperación internacional, ayuda al desarrollo y asistencia humanitaria.

Temas
Seguí leyendo

Programa "Cuentas Claras": capacitan a 500 docentes sanjuaninos

Con la histórica fábrica de puloveres en crisis, qué pasa con los locales de Mauro Sergio en San Juan

La Justicia frenó el cierre de Volver al Trabajo, el plan que beneficia a 15.000 sanjuaninos

Suben los precios de los boletos de colectivo en San Juan: cuánto costarán y cuándo comenzará a aplicarse

Cuidando el bolsillo: cuál es la forma de ahorrar en pesos más efectiva para no perder frente a la inflación

Defensa al Consumidor en San Juan: en menos de cuatro meses se acumuló la misma cantidad de denuncias que en todo el 2025

Vivir en una casa del IPV es tres veces más barato que alquilar, pero la mitad de los adjudicatarios no paga la cuota en San Juan

Bajan las acciones y los bonos se negocian mixtos ante a otra rueda de cautela en Wall Street

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
programa cuentas claras: capacitan a 500 docentes sanjuaninos
Nueva etapa

Programa "Cuentas Claras": capacitan a 500 docentes sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo
Horror

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo

Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

El joven fue trasladado este martes a tribunales. 
Presunto ataque sexual

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta
Pachaco

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta

Te Puede Interesar

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía
Trágico

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hilario volvió a ser una alfombra: del operativo maratónico al césped 10 puntos
Una pinturita

El Hilario volvió a ser una alfombra: del operativo maratónico al césped "10 puntos"

San Juan desestima la polémica con La Rioja: No existe notificación oficial
Tironeo

San Juan desestima la polémica con La Rioja: "No existe notificación oficial"

Con un mensaje conmovedor, Maru Silva anunció que está embarazada
Redes

Con un mensaje conmovedor, Maru Silva anunció que está embarazada

Declaran culpable por trata de personas a la familia gitana santafesina que retuvo y explotó a una adolescente en San Juan
TOF

Declaran culpable por trata de personas a la familia gitana santafesina que retuvo y explotó a una adolescente en San Juan