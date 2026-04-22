Nutrida misión de la Unión Europea llega a San Juan: foco en minería, inversiones y desarrollo

Con una agenda cargada de reuniones políticas, empresariales y técnicas, la Unión Europea desembarcará en San Juan con una misión diplomática de alto nivel que busca afianzar vínculos y abrir nuevas oportunidades de cooperación estratégica con la provincia.

En Buenos Aires Inédito: Orrego presentó el potencial productivo de San Juan ante diplomáticos de la Unión Europea

La visita, prevista para los días 23 y 24 de abril, estará encabezada por el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, y contará con la participación de embajadores y representantes de 11 Estados miembros, en una señal clara del interés del bloque por fortalecer su presencia en la región.

Reuniones de alto nivel

Durante su estadía, la delegación mantendrá encuentros con autoridades provinciales, lideradas por el gobernador Marcelo Orrego, además de reuniones con cámaras empresariales, actores del sector minero y referentes de la sociedad civil. También están previstas visitas a proyectos productivos y de innovación vinculados a la minería responsable.

El eje de la misión estará puesto en consolidar alianzas en áreas consideradas estratégicas tanto para San Juan como para Europa. En ese marco, la minería -especialmente bajo estándares de sostenibilidad- aparece como uno de los principales puntos de interés, junto con el desarrollo de cadenas de valor vinculadas a materias primas críticas.

La agenda también se inscribe en el contexto del Acuerdo Unión Europea-Mercosur y en la estrategia Global Gateway, la iniciativa del bloque que apunta a promover inversiones sostenibles y fortalecer infraestructuras y sectores clave en países socios.

“San Juan representa un actor clave en el desarrollo minero y productivo de la Argentina, y desde la Unión Europea buscamos construir alianzas que impulsen la sostenibilidad, la innovación y la competitividad”, sostuvo Høeg, al anticipar los objetivos de la misión.

La presencia de una delegación tan amplia no solo refleja el interés europeo en el potencial productivo de la provincia, sino también el avance de una agenda común que combina desarrollo económico con estándares ambientales y sociales cada vez más exigentes.

En ese contexto, San Juan se posiciona como un territorio estratégico dentro del mapa de inversiones internacionales, especialmente en un escenario global donde la demanda por recursos críticos y proyectos sostenibles gana cada vez más peso.

Además del embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, participarán de la misión las siguientes autoridades: Peter Neven – Consejero Político (Alemania), Gerhard Mayer – Embajador de Austria, Hubert Cooreman – Embajador de Bélgica, Tina Vodnik – Embajadora de Eslovenia, Nicola Lindertz – Embajadora de Finlandia, Péter Hlinka – Embajador de Hungría, Gerard McCoy – Embajador de Irlanda, Mauritz Verheijden – Embajador del Reino de los Países Bajos, Gonçalo Teles Gomes – Embajador de Portugal, Bogna Ruminowicz – Encargada de Negocios de Polonia, Torsten Ericsson – Embajador de Suecia y Eran Nagan – Jefe de la Sección Politica y Diplomacia pública de la Unión Europea.

Sobre la Unión Europea

La Unión Europea es una asociación económica y política conformada por 27 países. Surgió tras la Segunda Guerra Mundial con la idea de impulsar “solidaridades de hecho”, promoviendo la cooperación económica para reducir las posibilidades de convicto.

Con el tiempo, la UE ha evolucionado a abarcar políticas de educación, agricultura, cohesión social, cooperación judicial, protección del medio ambiente y más. También posee una política exterior y de seguridad común. Actualmente la UE y sus Estados miembros son el principal contribuyente global de cooperación internacional, ayuda al desarrollo y asistencia humanitaria.