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Bajan las acciones y los bonos se negocian mixtos ante a otra rueda de cautela en Wall Street

Los índices de Nueva York caen desde niveles récord, ante la renovada tensión en torno a Irán. El S&P Merval cede 0,2% y el riesgo país argentino alcanza los 523 puntos básicos

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las acciones estadounidenses caen ligeramente este lunes después de un fin de semana caótico en el que los acontecimientos reavivaron las tensiones entre Estados Unidos e Irán, poniendo en riesgo las conversaciones de paz y dejando a los inversores preparándose para una mayor incertidumbre.

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A las 11:30 horas el S&P 500 baja un 0,1%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, pierde un 0,2%. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average fluctúa ligeramente por debajo de la línea de cierre.

Mientras que los principales indicadores de las bolsas de Nueva York descuentan posiciones a partir de máximos históricos el viernes, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cede 0,2%, en los 2.880.000 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- exhiben comportamiento mixto, a la vez que el riesgo país de JP Morgan sube cuatro enteros para la Argentina, en los 523 puntos básicos.

La rápida escalada de tensiones se produce después de que la Armada estadounidense incautara un buque iraní, lo que provocó un agujero en su sala de máquinas, según el presidente de los EEUU, Donald Trump. Por su parte, Irán disparó contra embarcaciones e interrumpió abruptamente el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz el sábado, incumpliendo su promesa de permitir el paso de algunos buques, alegando que Estados Unidos había violado el acuerdo de alto el fuego.

La renovada preocupación por las interrupciones en el suministro de petróleo en esta vía marítima crucial, sumada a la inquietud por la inflación, ensombreció las perspectivas de un diálogo para poner fin a la guerra. El conflicto del Estrecho de Ormuz es solo uno de los varios puntos conflictivos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Los precios del petróleo subieron el lunes, pero se mantuvieron muy por debajo del nivel clave de 100 dólares. Los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate), de referencia en Estados Unidos, subieron un 4,8% hasta situarse en torno a los USD 86,50 por barril, tras las fuertes pérdidas sufridas al inicio de la sesión, mientras que el crudo Brent, de referencia mundial, repuntó un 4,2% hasta cerca de los 94 dólares.

Mientras que el ADR de YPF gana 0,2% y se sostiene sobre los USD 40, las acciones de Vista Energy suben un 2,8% en dólares. Asimismo, Grupo Galicia cae 2,1% y Mercado Libre gana 0,2 por ciento.

“La proximidad del vencimiento del alto al fuego, previsto para el martes 21 de abril, añade un elemento adicional de incertidumbre, posicionando al petróleo como el principal catalizador para la dirección de los mercados en las próximas sesiones”, afirmó Sergio Cisternas, analista de mercados EBC Financial Group.

“Desde mi perspectiva de mercado, el crudo entra en una fase decisiva: si las tensiones escalan y persisten las amenazas sobre el Estrecho de Ormuz, no sería descartable ver un nuevo repunte hacia la zona de los 120 dólares por barril, niveles observados al inicio del conflicto. En contraste, un acuerdo que garantice estabilidad en el suministro podría detonar una corrección significativa, llevando los precios nuevamente hacia niveles cercanos a los 80 dólares. En este contexto, el petróleo no solo define el comportamiento del sector energético, sino que se consolida como el principal factor de riesgo para la inflación y la estabilidad de los mercados financieros en el corto plazo”, continuó Sergio Cisternas.

De cara a la semana, los inversores de Wall Street analizarán otro periodo intenso de presentación de resultados, con importantes nombres como Tesla, Intel y United Airlines que presentarán sus informes en los próximos días, lo que supondrá una nueva prueba para los mercados que navegan por subidas récord de las acciones y un creciente riesgo geopolítico.

FUENTE: Infobae

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