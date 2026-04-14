Las acciones y bonos argentinos se suman a la tendencia alcista de Wall Street

Otra vez es la tendencia positiva que toman las bolsas de EEUU la que determina en mayor o menor medida una continuidad de la recuperación del resto de los mercados bursátiles.

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A las 11 horas, el panel tecnológico Nasdaq avanza 1% e hilvana la décima sesión consecutiva en alza. A partir del 30 de marzo, acumula una ganancia de 12,5% y ya supera el nivel exhibido el 27 de marzo, antes del inicio de las hostilidades entre EEUU e Israel contra Irán.

Las acciones estadounidenses subían mientras que los precios del petróleo caían, después de que el presidente de los EEUU Donald Trump indicó que está abierto a nuevas conversaciones con Irán, lo que avivó el optimismo sobre una tregua a largo plazo.

El optimismo de que la tregua del 7 de abril pueda extenderse antes de que expire la próxima semana ha aumentado las esperanzas, ya de por sí crecientes, de un acuerdo de paz más duradero.

En ese contexto, los precios del petróleo volvieron a caer por debajo de los 100 dólares por barril, pero los inversores estaban atentos a las señales de tráfico a través del Estrecho de Ormuz. El crudo ligero de Texas (WTI o West Texas Intermediate) retrocedió un 3,5% para cotizar cerca de los 96 dólares por barril para etrega en mayo, mientras que el crudo Brent para junio cayó un 2% para situarse en torno a los 97,30 dólares.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 0,7%, en los 3.010.000 puntos, mientras que el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo sube 0,4 por ciento.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York, YPF cae 1%, mientras que Vista Energy cede 0,7 por ciento. Entre los papeles bancarios, Grupo Galicia asciende 1,3%, mientras que Banco Supervielle suma 2 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- anotan una suba marginal del 0,1% en promedio, en la séptima sesión alcista para estos títulos. El riesgo país de JP Morgan descuenta tres unidades para la Argentina, en los 523 puntos básicos.

“Creemos que el riesgo país tendera a comprimir hacia los niveles de países con calificación B- a medida que el BCRA consiga acumuar reservas. En las últimas dos semana las compras de reservas se intensificaron, con compras diarias promedio que pasaron de USD 72 millones a USD 173 millones, impulsadas por la cosecha y por emisiones de deuda del sector privado”, evaluó Alejandro Fagan, estratega de Balanz.

“Para carteras moderadas vemos atractivo en los bonos soberanos hard dollar de tramo largo con ley local (AL35, AE38), donde todavía hay espacio para compresión”, aportó Auxtin Maquieyra, gerente comercial en Sailing Inversiones.

En el plano local, “los inversores esperan por la oferta de una nueva licitación del Tesoro que involucra vencimientos por aproximadamente $9 billones. Asimismo, mañana se dará a conocer el dato de inflación del mes de marzo y el consenso de mercado espera un dato entre 3% y 3,2%“, comentó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

En otro orden, Patagonia Energy anunció la firma de un acuerdo para la venta del 100 por ciento de su capital accionario a Central Puerto, en una transacción que “marca el cierre exitoso de un proceso de transformación, optimización y puesta en valor de sus activos, llevado adelante en los últimos años”.

La compañía, que desde 2021 tuvo como accionista principal a Federico Tomasevich, opera las áreas neuquinas de Aguada del Chivato y Bocarey, donde ejecutó un plan de inversión orientado a maximizar la productividad, mejorar la eficiencia operativa y validar el potencial de desarrollo futuro de los activos.

FUENTE: Infobae