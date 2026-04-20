Rawson: el imputado por el choque fatal seguirá libre y con licencia, pese al pedido de la fiscalía y la querella.

Este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Claudio Reina (35), el conductor que quedó bajo investigación por provocar la muerte del motociclista Miguel Ángel García (75). El siniestro ocurrió el pasado viernes por la tarde en la esquina de República del Líbano y Triunvirato, en Rawson.

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La audiencia tuvo una única discrepancia entre las partes. El fiscal Francisco Pizarro y el abogado querellante, Néstor Olivera, requirieron que se le suspenda de manera preventiva la licencia habilitante a Reina. La defensa, ejercida por María Filomena Noriega, solicitó lo contrario: que su cliente siga poseyendo dicha documentación porque necesita trasladar a su hijo -de 3 años- a las consultas con un especialista debido a que padece autismo.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 14.11.54 (1) Defensora María Filomena Noriega

Finalmente, la jueza Gloria Verónica Chicón hizo lugar a lo peticionado por la defensa y Reina mantendrá el permiso de conducir. Esta resolución no cayó nada bien en Olivera, quien dejó planteado que impugnará esta parte del fallo de la magistrada. El letrado manifestó, entre otros argumentos, que la sociedad pide a gritos que este tipo de personas no sigan manejando, dado que, en este caso, el acusado ha quitado una vida.

A pesar de estas solicitudes, Reina quedó imputado por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor en perjuicio de García, permaneciendo en libertad bajo diferentes medidas de coerción.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 14.11.54 (2) Néstor "Roly" Olivera -al frente- abogado querellante en esta causa. Atrás el hijo del motociclista fallecido.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó también que queda pendiente determinar qué lesiones sufrió la hija de la víctima para confirmar si se le imputará el delito de lesiones. Una prueba clave que dio a conocer el fiscal es un video que registra el momento en que Reina atropella a García; es más, se vería cómo el automovilista deja pasar tres autos y no al motociclista.