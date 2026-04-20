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Tribunales

Rawson: el imputado por el choque fatal seguirá libre y con licencia, pese al pedido de la fiscalía y la querella.

El fiscal Francisco Pizarro y el abogado querellante, Néstor “Roly” Olivera solicitaron que se le suspenda el carnet. La abogada defensora, María Filomena Noriega, pidió que su cliente -Claudio Reina- siga con la licencia porque debe trasladar a observación a su hijo que tiene autismo. Finalmente, la jueza resolvió no suspenderle la licencia de conducir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Francisco Pizarro, Facundo Romero e Hilda Rojas, representantes del Ministerio P&uacute;blico Fiscal.

Francisco Pizarro, Facundo Romero e Hilda Rojas, representantes del Ministerio Público Fiscal.

La audiencia tuvo una única discrepancia entre las partes. El fiscal Francisco Pizarro y el abogado querellante, Néstor Olivera, requirieron que se le suspenda de manera preventiva la licencia habilitante a Reina. La defensa, ejercida por María Filomena Noriega, solicitó lo contrario: que su cliente siga poseyendo dicha documentación porque necesita trasladar a su hijo -de 3 años- a las consultas con un especialista debido a que padece autismo.

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Defensora Mar&iacute;a Filomena Noriega

Defensora María Filomena Noriega

Finalmente, la jueza Gloria Verónica Chicón hizo lugar a lo peticionado por la defensa y Reina mantendrá el permiso de conducir. Esta resolución no cayó nada bien en Olivera, quien dejó planteado que impugnará esta parte del fallo de la magistrada. El letrado manifestó, entre otros argumentos, que la sociedad pide a gritos que este tipo de personas no sigan manejando, dado que, en este caso, el acusado ha quitado una vida.

A pesar de estas solicitudes, Reina quedó imputado por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor en perjuicio de García, permaneciendo en libertad bajo diferentes medidas de coerción.

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N&eacute;stor "Roly" Olivera -al frente- abogado querellante en esta causa. Atr&aacute;s el hijo del motociclista fallecido.

Néstor "Roly" Olivera -al frente- abogado querellante en esta causa. Atrás el hijo del motociclista fallecido.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó también que queda pendiente determinar qué lesiones sufrió la hija de la víctima para confirmar si se le imputará el delito de lesiones. Una prueba clave que dio a conocer el fiscal es un video que registra el momento en que Reina atropella a García; es más, se vería cómo el automovilista deja pasar tres autos y no al motociclista.

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Jueza de Garant&iacute;as, Gloria Ver&oacute;nica Chic&oacute;n.

Jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón.

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