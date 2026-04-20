Violento intento de robo en Rawson: dos adolescentes armados asaltaron a un ciclista

Un joven de 19 años fue víctima de un violento intento de robo agravado con arma de fuego durante la noche del domingo en Rawson. El hecho ocurrió cerca de las 23:00, cuando circulaba en su bicicleta Venzo rodado 29 por calle O’Higgins, en dirección de oeste a este.

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Al llegar a la intersección con Las Heras, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una moto Corven Triax blanca con asiento rojo. Según el relato de la víctima, ambos exhibieron armas de fuego y le exigieron la entrega de sus pertenencias.

Uno de los agresores descendió del rodado y comenzó a requisarlo. El joven indicó que su celular estaba en la mochila que llevaba en la espalda, pero al intentar quitársela se produjo un forcejeo. Ante una nueva amenaza con el arma, finalmente accedió a entregar sus objetos.

Los delincuentes le sustrajeron una mochila roja y blanca con ropa, un par de zapatillas John Foos talle 43, un inflador, un cargador Motorola, llaves, una billetera de cuero bordó con documentación personal, tarjetas y dinero en efectivo, además de un celular tornasolado con funda transparente.

Sin embargo, tras el robo, la víctima reaccionó y se abalanzó sobre la motocicleta, provocando la caída del vehículo y de ambos sospechosos. En medio del forcejeo, uno de ellos volvió a exhibir el arma, pero el joven logró quitársela y arrojarla a una cuneta. Posteriormente, describió el arma como una pistola pequeña, de color gris, con cinta aisladora en la empuñadura y deformaciones en la mira, compatible con fabricación casera.

Minutos después, personal policial logró la aprehensión de los sospechosos, quienes resultaron ser dos adolescentes de 17 y 14 años, ambos domiciliados en el Barrio La Estación, en Rawson.

El damnificado sufrió lesiones y solicitó ser examinado por personal médico.

La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y quedó en manos de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación. Las actuaciones estuvieron a cargo de la Subcomisaría Villa Hipódromo.