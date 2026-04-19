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Quiso robarle a un policía, fue atrapado e intentó agredir a otro efectivo en Rawson

Ocurrió en la madrugada de este domingo en Rawson. El sospechoso habría intentado asaltar a un policía que se dirigía a tomar servicio y, durante el operativo de detención, atacó con un arma blanca a otro efectivo. Finalmente fue reducido y trasladado a la Base Motorizada N°2.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Durante la madrugada de este domingo, un violento hecho terminó con un hombre detenido en Rawson. El sujeto intentó cometer un robo a punta de cuchillo y agredir a un efectivo policial durante su aprehensión.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Boulevard Sarmiento, a pocos metros al oeste de calle Larrea. Según informó el portal San Juan al Día, el sospechoso habría intentado sustraerle la bicicleta a un efectivo policial que se dirigía a tomar servicio, y posteriormente atacó con un arma blanca a otro uniformado al momento de ser reducido.

De acuerdo con el reporte oficial, el cabo primero circulaba en su bicicleta marca Venzo rodado 29 cuando fue interceptado por un sujeto que lo amenazó con un arma blanca y le exigió la entrega del rodado y dinero. El efectivo se identificó como policía, resistió el ataque y el agresor huyó hacia el interior del barrio La Estación sin concretar el robo.

Minutos después, personal policial desplegó un operativo de búsqueda por la zona. En inmediaciones de calle Larrea hacia el sur y calle Quiroga, los efectivos observaron al sospechoso saliendo de un domicilio. Al darle la voz de alto, el hombre hizo caso omiso e intentó escapar nuevamente ingresando a otra vivienda.

Finalmente fue interceptado en el patio del inmueble. En ese momento, según detallaron las fuentes, el individuo extrajo un arma blanca de entre sus prendas y atacó a un sargento, provocándole cortes en el uniforme y una lesión leve en la zona del abdomen.

El detenido fue trasladado a la Base Motorizada N°2, ya que en el lugar se registraron incidentes con vecinos que arrojaban elementos contundentes hacia el personal policial durante el procedimiento.

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