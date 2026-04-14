En una persecución de película por Rivadavia, la Policía recuperó el arma robada a un efectivo

En una secuencia que bien podría haber formado parte de una película de acción, efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste lograron recuperar un arma de fuego reglamentaria que había sido sustraída a un efectivo policial. El hecho ocurrió en las últimas horas en Rivadavia , tras una intensa persecución que terminó con los delincuentes prófugos.

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Todo comenzó mientras el personal policial realizaba recorridas de prevención por la Avenida Ignacio de la Roza, circulando de Este a Oeste. En ese momento, los uniformados divisaron a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Yamaha FZ de 150cc con actitud sospechosa.

Al intentar interceptarlos para proceder a su identificación, los sujetos desoyeron las órdenes de los oficiales. Lejos de detenerse, aceleraron a fondo e iniciaron una fuga desenfrenada por calle Chacabuco con dirección al Barrio Valle Grande.

Durante la desesperada huida, y mientras los móviles policiales los acechaban, los sospechosos realizaron una maniobra para deshacerse de evidencia: arrojaron un bolso a la vía pública.

A pesar de que se solicitó apoyo inmediato y se montó un operativo que se extendió hasta el interior del mencionado barrio, los delincuentes lograron aprovechar los pasillos del lugar para perderse de vista y evadieron a las unidades intervinientes.

Al regresar al punto donde los malvivientes habían descartado el bulto, los efectivos policiales realizaron la inspección correspondiente. En el interior del bolso morado hallaron: una pistola 9mm, marca Taurus y numeración TCW43098. Al consultar la base de datos de la Red Interna Policial Web, se confirmó la sospecha: el arma registraba un pedido de secuestro vigente, habiendo sido denunciada como robada en la Comisaría 28va.

El caso quedó en manos del fiscal Juan Jamuel Gálvez de la UFI Delitos Contra la Propiedad.