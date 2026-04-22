Orrego ratificó la defensa sobre Vicuña y la división limítrofe: "Vamos a defender con la ley en la mano a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque"

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, salió a fijar una postura firme frente al planteo impulsado desde La Rioja por los límites interprovinciales y la jurisdicción del proyecto minero Vicuña, en medio de la creciente tensión entre ambas provincias. En ese contexto, el mandatario provincial respaldó por segunda vez el marco legal vigente y aseguró que la defensa del territorio y los recursos sanjuaninos se dará “con la ley en la mano”.

“El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos”, sostuvo Orrego, al rechazar cualquier intento de revisión de los límites.

El gobernador remarcó además que la jurisdicción sanjuanina sobre el yacimiento es “clara, legal y reconocida”, y subrayó que los recursos naturales ubicados en el territorio provincial pertenecen exclusivamente a San Juan, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional. “No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos. Y lo vamos a defender con la ley en la mano, no con declaraciones en los medios”, enfatizó.

En esa línea, Orrego pidió encauzar cualquier diferencia por vías institucionales, aunque marcó límites claros: “San Juan es una provincia de diálogo y de trabajo. Tenemos el mayor respeto por La Rioja. Pero una cosa es el diálogo institucional y otra es abrir debates que no tienen sustento jurídico. La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones”.

Sus declaraciones se suman a la reacción previa del Gobierno sanjuanino tras la reciente decisión de la Justicia de La Rioja, que hizo lugar a un planteo del Ejecutivo de esa provincia y restringió el uso del camino de Guandacol hacia el proyecto minero Josemaría, operado por la empresa Vicuña.

Qué dijo el Vicegobernador y los antecedentes

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, ya había expresado la posición oficial y apostado al diálogo para destrabar el conflicto. “Los sanjuaninos todos tenemos un gran respeto por nuestros vecinos. Me parece que el gobierno de La Rioja está un poco alejado de la realidad, en este sentido. Nosotros lo tenemos que manejar institucionalmente y ser los organismos pertinentes quienes den una respuesta oficial a esto”, indicó.

El fallo fue dictado por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, en el marco de una medida autosatisfactiva presentada por la Fiscalía de Estado riojana. La resolución ordena suspender actividades vinculadas al proyecto durante 30 días e impide la circulación por el principal acceso logístico desde territorio riojano, una traza clave para el movimiento de personal y proveedores.

Desde La Rioja argumentaron que la medida responde a un presunto riesgo ambiental, vinculado a la falta de respuestas de la empresa ante requerimientos sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y el uso de infraestructura vial. La magistrada consideró que existía urgencia suficiente para actuar sin escuchar previamente a la firma, con el objetivo de prevenir posibles daños.

Por su parte, desde la empresa Vicuña aseguraron que el proyecto “no está detenido” y que continúan operando con normalidad, aunque confirmaron la presencia de efectivos policiales que bloquean el paso en el camino cuestionado. También indicaron que no fueron notificados formalmente de la resolución judicial.

El eje de la disputa radica en que, si bien el emprendimiento se desarrolla en territorio sanjuanino -a partir de la integración de los proyectos Josemaría y Filo del Sol-, utiliza rutas que atraviesan La Rioja, lo que, según esa provincia, podría generar impactos como tránsito pesado, polvo y ruido en localidades cercanas como Guandacol y Villa Unión.