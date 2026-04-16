La obra de la Ruta 40 Sur, entre la incertidumbre y las gestiones ante Nación

"Sigue todo igual. Dicen que están esperando respuesta a nivel nacional para ver qué va a pasar. Yo espero que en este mes de abril haya alguna solución, para que sea el bien para todos". Con estas palabras, el secretario adjunto de UOCRA San Juan , Alberto Tovares , resumió el clima de incertidumbre que rodea a la obra de la Ruta 40 Sur . La preocupación del sector gremial no es menor, dado que la parálisis de los trabajos ya se extiende por un mes y medio, dejando a los trabajadores y a la provincia a la expectativa de que se destraben los fondos que la gestión de Javier Milei no estaría liberando.

El escenario actual de la Ruta 40 Sur es complejo. La obra, ejecutada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Dumandzic y Semisa, se detuvo a principios de marzo tras una asamblea que derivó en la suspensión de tareas y el despido de 95 operarios. El motivo principal es una deuda acumulada por el Gobierno Nacional en el pago de certificados que se arrastra desde septiembre del año pasado. A pesar de que el proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que el tomador del crédito es la provincia de San Juan, la Nación actúa como garante y es quien debe efectuar los desembolsos, algo que hasta el momento no ha sucedido de manera regular.

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Ante esta situación, Marcelo Orrego aseguró a fines de marzo que no se quedará de manos cruzadas frente a una obra que considera fundamental para su programa de gobierno. Durante una reciente entrega de viviendas en Sarmiento, el mandatario confirmó que lidera gestiones directas ante las autoridades nacionales y Vialidad Nacional para normalizar los pagos. El gobernador destacó que ya cuenta con la palabra de los funcionarios nacionales de que la obra se va a reactivar, subrayando que la Ruta 40 es de competencia nacional y que el actual estancamiento se debe estrictamente a la falta de pago de las certificaciones a la UTE.

Esta obra para San Juan es estratégica. El proyecto de la Sección II contempla la transformación en autopista de cuatro carriles de un tramo de 26 a 27 kilómetros entre las localidades de Cochagual y Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento. Actualmente, los trabajos presentan un avance de apenas el 8% y se encontraban en la etapa previa al inicio de la construcción de tres viaductos estratégicos al momento de la detención. Esta infraestructura es vital no solo por la conectividad logística con Mendoza, sino por la seguridad vial, ya que busca reducir drásticamente los siniestros en una de las trazas con mayor flujo de tránsito hacia el Sur.

Desde el orreguismo destacan también que la reactivación de la Ruta 40 Sur trasciende la ingeniería vial, entendiéndola como un motor de empleo genuino que involucra a obreros, ingenieros y proveedores locales. Por ello, además de gestionar el tramo actualmente paralizado, Orrego habló su intención de avanzar en la búsqueda de financiamiento para los dos sectores restantes que completan la conexión: desde Cochagual hasta Calle 8 en Pocito, y desde Tres Esquinas hasta el límite interprovincial con Mendoza. La meta del Gobierno de San Juan es lograr que estas obras estratégicas dejen de ser proyectos estancados por la burocracia financiera nacional y se conviertan en una realidad para los sanjuaninos.