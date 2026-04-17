viernes 17 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Golpe a golpe

Interna en LLA: Milei compartió un duro posteo de Lemoine contra el Gordo Dan

El Presidente decidió darle RT a un mensaje de la diputada contra el gordo Dan, el hombre fuerte del stream Carajo y líder de Las Fuerzas del Cielo.

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei se metió en la interna libertaria que subió su voltaje en las últimas horas. Lo hizo a su modo, vía X, compartiendo un mensaje de la diputada nacional Lilia Lemoine dirigido al influencer de La Libertad Avanza Daniel “Gordo Dan”, dirigente de Las Fuerzas del Cielo cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

Lee además
La imagen del presidente Milei sigue en caída.
Sondeo

La imagen del presidente Milei, en picada: bajó 13 puntos desde enero y quedó detrás de tres opositores
asi reacciono javier milei a la baja del dolar
Redes sociales

Así reaccionó Javier Milei a la baja del dólar

La legisladora, en su posteo, no mencionó al conductor del programa La Misa. Pero aludió a su capacidad de influencia digital sin que eso signifique “la verdad”. Las palabras fueron compartidas por el jefe de Estado vía un RT, marcando su posición en torno a la disputa puertas adentro.

“La realidad sigue siendo la misma sin importar cuántos shares, likes o comments tengas. Podés influenciar a otros? Sí... circunstancialmente. No la vas a torcer a fuerza de bots, callcenters ni comunicadores ensobrados. Una mentira repetida mil veces no se transforma en verdad”, expuso Lemoine.

image

Acto seguido, expresó: “Entender esto me permitió siempre nadar contra la corriente, llegar a buen puerto y demostrar que... tenía razón”.

El eje de la disputa giró en torno a la lealtad hacia el Gobierno y los apoyos en LLA a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Marcela Pagano, quienes formaron parte del oficialismo en 2023.

No obstante, con el arribo del partido violeta a la Casa Rosada, Milei y su hermana Karina se enfrentaron y no hubo vuelta atrás. Hoy, la titular del Senado no mantiene vínculo con el Presidente y la legisladora armó su monobloque en la Cámara baja, Coherencia.

La chispa se encendió cuando Lemoine lanzó una acusación directa contra el referente digital: “Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”.

El mensaje de la legisladora refleja el malestar de un sector del oficialismo que cuestiona las posiciones de autonomía que han mostrado algunas figuras de la coalición.

Este enfrentamiento expone las fracturas en el armado comunicacional y político del oficialismo, donde los cruces entre los "leales" al Presidente y quienes mantienen lazos con otros sectores de la fuerza son cada vez más frecuentes.

Temas
Seguí leyendo

Milei podría acompañar a Adorni a su presentación en Diputados

Ley de Proveedores Mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos

El Gobierno apuesta a la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario

San Juan acelera el motor para el debut de los juicios por jurados

Los salarios perdieron otra vez contra la inflación

Piden nuevas medidas en la investigación de empresas de la esposa de Adorni

Tras el pedido que encendió la polémica, el Foro de Abogados marcó la cancha por la representación

Mauro Marinero quiere volver a ser intendente de Iglesia y definió niveles de cercanía con sus competidores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nacion habilito a san juan y otras ocho provincias a administrar peajes en tramos de rutas nacionales
Mantenimiento

Nación habilitó a San Juan y otras ocho provincias a administrar peajes en tramos de rutas nacionales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Movimiento en Iglesia: pese al bloqueo en La Rioja, Vicuña mantiene la operatividad y traslada personal por una traza alternativa en San Juan.
Tras el fallo judicial riojano

La minera Vicuña esquiva el bloqueo de La Rioja y ya usa un camino por San Juan

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Noche movida

Un fuerte sismo se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía
Trabajo policial

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía

Imagen ilustrativa
Despecho y fraude

Una mujer de Capital denunció a su ex por estafarla con compras por $2.000.000 con una extensión de su tarjeta

Personal policial controla el ingreso de más de 10 escuelas de la provincia en las que se detectaron mensajes intimidatorios.
En alerta

Los mensajes intimidatorios aparecieron en más de 10 escuelas de San Juan: cómo es el operativo policial que se implementa

Te Puede Interesar

La carne de burro no es transparente, ni tampoco un buen negocio: por qué le bajaron el pulgar en San Juan video
Videonota

La carne de burro no es transparente, ni tampoco un buen negocio: por qué le bajaron el pulgar en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ley de Proveedores Mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos
Diputados

Ley de Proveedores Mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos

¿Y si un día despertás y tu vida no es la tuya? El caso que sacudió al país y la pregunta que inquieta a todos
Tiempo pregunta

¿Y si un día despertás y tu vida no es la tuya? El caso que sacudió al país y la pregunta que inquieta a todos

El yacimiento El Pachón, en Calingasta, vuelve a escena como objetivo del grupo Luksic, que analiza desembarcar en Argentina con apoyo en su infraestructura chilena.
Interés minero en Calingasta

El Pachón y su "clásico" de abril: el gigante chileno Luksic insiste por tercer año con el proyecto de cobre sanjuanino

Dolor por la muerte de un comisario sanjuanino a los 49 años
Deceso

Dolor por la muerte de un comisario sanjuanino a los 49 años