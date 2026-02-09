Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

La esperada transformación de la Ruta 40 Sur avanza y pronto mostrará uno de sus momentos más fascinantes que es el inicio de la construcción del primero de tres puentes que contempla el proyecto de autopista que se está haciendo en Sarmiento , más precisamente en el tramo entre Cochagual y Tres Esquinas .

Esta obra, fundamental para la conexión entre San Juan y Mendoza, no solo representa una mejora en la infraestructura vial, sino que es una respuesta directa a la necesidad de mayor seguridad en una zona que ha sido escenario de numerosos accidentes. El proyecto, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene un plazo de ejecución de 30 meses, con lo que se podrá finalizar para el año 2027.

Desde que se firmó el acta de inicio a finales de agosto, los avances en el terreno fueron progresivos bajo la gestión de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Semisa Infraestructura SA e Ivica y A. Dumandzic SA. Según los datos proporcionados por la propia UTE a cargo de los trabajos en exclusiva para TIEMPO DE SAN JUAN, actualmente las tareas se centran en la ejecución de terraplenes y trabajos de enripiado en la colectora oeste, mientras que en la colectora este se avanza con la base granular. Asimismo, los equipos técnicos se encuentran afinando la calibración de la planta de asfalto, un paso previo esencial para las futuras etapas de pavimentación.

También, la obra ya emplea alrededor de 100 trabajadores entre directos e indirectos, cifra que se espera incremente significativamente a medida que las tareas civiles ganen complejidad.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 12.17.11 PM (2)

El corazón de esta metamorfosis vial es la construcción de tres puentes a desnivel, estructuras que serán determinantes para garantizar la fluidez y seguridad de los cientos de vehículos que transitan diariamente por esta vía. Estas estructuras se ubicarán en puntos estratégicos: el acceso a Colonia Fiscal, el acceso a Media Agua y el acceso a Cochagual. La información técnica detallada por las constructoras indica que se iniciará específicamente con el puente de Cochagual, cuyos trabajos están previstos para comenzar muy pronto, entre marzo y abril.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 12.17.12 PM (3)

El diseño contempla dos tipologías distintas; dos de los puentes serán de "una luz" o de un solo vano, lo que significa que se sostendrán exclusivamente en sus extremos mediante estribos, sin necesidad de pilares intermedios. El tercer puente será de "tres luces", con un tablero apoyado de forma tal que el tramo total se divide en tres distancias libres entre apoyos.

image

La importancia de esta obra trasciende lo técnico, ya que convertirá el tramo entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual en una autopista moderna con doble carril por sentido de circulación, permitiendo velocidades máximas de 120 km/h. Cada calzada tendrá un ancho de 7,30 metros, complementada con banquinas pavimentadas y separadores centrales con defensas tipo New Jersey para minimizar riesgos de colisiones frontales. Además de los puentes, el proyecto integral incluye colectoras, pasarelas peatonales, refugios para pasajeros y áreas de detención, configurando un sistema de control total de accesos que profesionaliza el transporte interurbano y de carga en la región. Con el inicio de la construcción de los puentes en los próximos meses, la obra entrará en su fase de mayor visibilidad y despliegue técnico, consolidando el renacer de un corredor vial que permaneció abandonado durante años.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 12.17.11 PM

Los bemoles y el sueño de la autopista

La historia reciente de la reconversión en autopista de la Ruta 40 Sur está marcada por una paralización de cuatro años que comenzó a principios de 2020. El proyecto original se vio truncado luego de que la empresa mendocina Green se declarara en convocatoria de acreedores, lo que obligó a rescindir el contrato y atravesar un complejo proceso judicial y administrativo. Tras una nueva licitación, el consorcio integrado por Semisa e Ivica y A. Dumandzic asumió la responsabilidad de la obra, aunque su reactivación efectiva se demoró debido a negociaciones financieras ante el gobierno nacional vinculadas al crédito del BID. Finalmente, tras un acuerdo político logrado en el marco de la Ley Bases por la gestión de Marcelo Orrego, el 30 de agosto de 2024 se firmó el acta de inicio que dio paso al recomienzo histórico de los trabajos en septiembre, devolviendo la actividad al tramo estratégico entre Tres Esquinas y Cochagual.

image

El proyecto general para transformar la Ruta 40 en autopista hacia el sur comprende un total de tres tramos o secciones estratégicas. La Sección 1 se extiende desde el límite interprovincial entre Mendoza y San Juan hasta la localidad de Tres Esquinas. La Sección 2, que es el segmento donde se han retomado los trabajos actualmente, abarca desde Tres Esquinas hasta el acceso a Cochagual, conectando con la Ruta Provincial 295. Por último, la Sección 3 completa el recorrido desde la Ruta 295 hasta la intersección de la Ruta 40 con la Calle 8 (Ruta Provincial 179) en Pocito. La ejecución de estas tres etapas es fundamental para convertir íntegramente este trayecto en una vía moderna y segura para los conductores.