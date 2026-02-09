lunes 9 de febrero 2026

Tragedia

Confirman la causa de muerte del motociclista que chocó contra un camión de residuos en Rivadavia

Con el resultado de la autopsia, los investigadores descartan que Víctor Hugo Silva haya sufrido una descompensación antes del impacto que le arrebató la vida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A casi una semana del trágico siniestro vial que se cobró la vida de Víctor Hugo Silva, el motociclista que chocó contra un camión de residuos en Rivadavia, la investigación judicial confirmó la causa de muerte y descartó que el camillero que trabajaba en el Hospital Rawson se hubiera descompensado antes del impacto.

Foto: Tiempo de San Juan. 
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia
la victima del choque fatal en rivadavia era un reconocido y querido camillero del hospital rawson
Triste noticia

La víctima del choque fatal en Rivadavia era un reconocido y querido camillero del Hospital Rawson

Según señalaron fuentes allegadas al caso, el informe de autopsia indicó que el hombre de 59 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte al instante. Es que se especulaba con que podría haber perdido el conocimiento y ello hubiera desencadenado la desgracia. Sin embargo, el dictamen del forense afirmó que el deceso fue por un traumatismo encéfalo craneano y que no presentó ningún tipo de afección cardíaca, como se sospechaba.

El hecho que ocurrió el miércoles 4 de febrero, en el interior de Villa San Roque, es instruido por el fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales N°5 y el ayudante fiscal Adrián Elizondo, quienes intentan establecer si hubo responsabilidades penales cometidas por el conductor del camión de la Municipalidad de Rivadavia. El mismo, identificado como Gustavo Ariel Pastén, quedó demorado ante la posible calificación de homicidio culposo.

Según la investigación, el siniestro ocurrió sobre Lavalle entre Juncal y Meglioli. El vehículo del municipio circulaba a escasa velocidad de Oeste a Este, ya que había trabajadores en la zona. En un momento, el conductor quedó en la mitad de la calzada para esperar a sus compañeros que estaban abocados a recolectar la basura y el motociclista -que circulaba por la misma vía- impactó al camión en la parte trasera. Como consecuencia, murió en el acto.

En torno a la mecánica del siniestro existen versiones contrapuestas. Algunas indican que el camión habría frenado de manera repentina y el motociclista terminó impactando desde atrás, mientras que otras señalan que el vehículo de gran porte realizó una maniobra de marcha atrás, justo cuando la moto lo colisionó.

Dejá tu comentario

