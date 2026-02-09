Confirman la causa de muerte del motociclista que chocó contra un camión de residuos en Rivadavia

A casi una semana del trágico siniestro vial que se cobró la vida de Víctor Hugo Silva , el motociclista que chocó contra un camión de residuos en Rivadavia , la investigación judicial confirmó la causa de muerte y descartó que el camillero que trabajaba en el Hospital Rawson se hubiera descompensado antes del impacto.

Según señalaron fuentes allegadas al caso, el informe de autopsia indicó que el hombre de 59 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte al instante. Es que se especulaba con que podría haber perdido el conocimiento y ello hubiera desencadenado la desgracia. Sin embargo, el dictamen del forense afirmó que el deceso fue por un traumatismo encéfalo craneano y que no presentó ningún tipo de afección cardíaca, como se sospechaba.

El hecho que ocurrió el miércoles 4 de febrero, en el interior de Villa San Roque, es instruido por el fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales N°5 y el ayudante fiscal Adrián Elizondo, quienes intentan establecer si hubo responsabilidades penales cometidas por el conductor del camión de la Municipalidad de Rivadavia. El mismo, identificado como Gustavo Ariel Pastén, quedó demorado ante la posible calificación de homicidio culposo.

Según la investigación, el siniestro ocurrió sobre Lavalle entre Juncal y Meglioli. El vehículo del municipio circulaba a escasa velocidad de Oeste a Este, ya que había trabajadores en la zona. En un momento, el conductor quedó en la mitad de la calzada para esperar a sus compañeros que estaban abocados a recolectar la basura y el motociclista -que circulaba por la misma vía- impactó al camión en la parte trasera. Como consecuencia, murió en el acto.

En torno a la mecánica del siniestro existen versiones contrapuestas. Algunas indican que el camión habría frenado de manera repentina y el motociclista terminó impactando desde atrás, mientras que otras señalan que el vehículo de gran porte realizó una maniobra de marcha atrás, justo cuando la moto lo colisionó.