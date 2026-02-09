Vuelve el comedor de El Palomar: fecha de apertura, requisitos y cómo inscribirse

Desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmaron que el 18 de febrero reabrirá el Comedor Universitario del Complejo Deportivo “El Palomar”, para que los estudiantes puedan hacer uso de este beneficio otorgado por la casa de altos estudios.

Informaron que durante el primer mes de funcionamiento, el comedor ofrecerá exclusivamente el servicio de almuerzo, con el objetivo de garantizar una implementación ordenada del sistema y una correcta atención a las y los estudiantes inscriptos.

Podrán acceder al servicio los alumnos regulares que hayan rendido y aprobado al menos dos materias en los 365 días previos a la inscripción, así como también ingresantes que hayan aprobado el examen y cuenten con el certificado de Matrícula en Trámite, otorgado por el Departamento de Alumnos de su respectiva Facultad.

La inscripción deberá realizarse durante la semana previa a la recepción del servicio, y estará habilitada desde el lunes 9 de febrero a las 8 hasta el viernes a las 23:59 horas, a través del turnero digital. Para completar el trámite, es necesario generar un usuario en la plataforma oficial del Comedor Universitario.

Por cualquier consulta, pueden acercarse a las oficinas del Comedor Universitario, que atenderán consultas los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 h, o comunicarse vía WhatsApp al 2646629521.