Turismo

San Juan, una ciudad para redescubrir en verano: circuitos culturales, historia y paseos urbanos para todos

Durante el verano, la Ciudad de San Juan ofrece una amplia variedad de circuitos turísticos gratuitos o a precios simbólicos, ideales para turistas y sanjuaninos que quieren redescubrir su patrimonio cultural, histórico y urbano. Antes de asistir, se recomienda consultar horarios y disponibilidad a través del WhatsApp oficial

Por Cecilia Corradetti
FOTOS: Gentileza Dirección de Turismo y Municipio de Ciudad de San Juan.

Aunque el verano en San Juan se vive bajo altas temperaturas, la Ciudad no detiene su ritmo ni su propuesta turística. Muy por el contrario: la oferta de circuitos culturales, históricos y patrimoniales se mantiene activa, con opciones accesibles, pensadas tanto para quienes llegan de visita como para los propios sanjuaninos que, con algo más de tiempo libre, aprovechan esta época para recorrer lugares que durante el año muchas veces quedan postergados.

Desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación de la Ciudad de San Juan destacan que, si bien la temporada alta provincial se concentra en invierno, el movimiento turístico es constante a lo largo de todo el año. Siempre hay visitantes con ganas de conocer la provincia, su historia, su identidad y su arquitectura, y también vecinos que redescubren su ciudad desde otra mirada.

Durante los meses de verano, algunos circuitos pueden verse momentáneamente suspendidos —como el de necroturismo, que se retoma en marzo—, pero la propuesta general sigue intacta. Por tratarse de una temporada marcada por el calor, es fundamental consultar previamente por horarios y disponibilidad, ya que pueden modificarse por razones climáticas. Para eso, la Ciudad cuenta con un canal directo de atención a través del WhatsApp oficial de Turismo, al que se recomienda escribir antes de asistir a cualquier actividad: 2646317574.

san juan hermoso tres

Uno de los recorridos más atractivos es el Paseo por la Modernidad de San Juan, una invitación a caminar por la ciudad que renació tras el devastador terremoto de 1944. Este circuito permite comprender cómo San Juan se reconstruyó con una impronta moderna, a partir de un ambicioso plan urbanístico que dio forma al llamado eje cívico. A lo largo de la avenida Ignacio de la Roza, el paseo conecta edificios emblemáticos que hoy definen la identidad institucional de la provincia, como bancos históricos, el Correo Argentino, el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, la Municipalidad capitalina y la imponente Catedral San Juan Bautista. Es un recorrido ideal para entender la ciudad desde su arquitectura y su planificación urbana.

La historia también se hace presente en el circuito Huellas de Inmigrantes, una propuesta que invita a viajar al pasado y conocer el aporte de las distintas colectividades que llegaron a San Juan entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. El recorrido pone el foco en las razones que impulsaron a esos inmigrantes a elegir la provincia, los lugares donde se asentaron, las actividades que desarrollaron y la huella cultural que dejaron. Es una experiencia enriquecedora que permite comprender cómo esas comunidades contribuyeron al crecimiento económico y social, y cómo su identidad sigue viva en la San Juan actual.

Otro paseo imperdible es el Circuito Histórico Ferroviario, que tiene como escenario la ex Estación San Juan, un edificio de fines del siglo XIX declarado Patrimonio Cultural de la provincia. Recorrer sus instalaciones es sumergirse en la historia del ferrocarril sanjuanino, descubrir anécdotas, detalles arquitectónicos y entender el rol clave que tuvo el tren en el desarrollo regional. Hoy, el antiguo edificio funciona como Centro Cultural Estación San Martín, un espacio dinámico que alberga múltiples actividades culturales y artísticas.

san juan hermoso dos

En pleno corazón de la ciudad, la Catedral San Juan Bautista y su cripta conforman otro de los circuitos más convocantes. El recorrido permite conocer la historia de la antigua catedral jesuítica, su destrucción durante el terremoto y la posterior reconstrucción, que dio lugar a uno de los templos más emblemáticos de la provincia. La visita incluye la cripta y la capilla donde descansan los restos de Fray Justo Santa María de Oro, figura fundamental de la historia argentina y sanjuanina. Es un paseo que combina espiritualidad, memoria y arquitectura.

Muy cerca de allí, el Campanil se erige como uno de los grandes íconos urbanos de San Juan. Concebido como símbolo del resurgimiento de la Catedral tras el terremoto, hoy ofrece el punto panorámico más alto de la ciudad. Desde su mirador, a más de treinta metros de altura, se obtiene una vista de 360 grados que permite apreciar el trazado urbano, el paisaje y el entorno natural que rodea a la capital. Es una experiencia que sorprende tanto a visitantes como a vecinos.

Para quienes buscan recorridos históricos más profundos, la Ciudad propone los circuitos sanmartinianos Caminos de la Libertad, que integran los sitios incluidos en el Pasaporte Nacional Sanmartiniano. Estos itinerarios permiten revivir la gesta libertadora y revalorizar el legado del General José de San Martín, conectando espacios históricos y culturales que forman parte de la memoria colectiva.

En esa misma línea, los Caminos de la Educación rinden homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, figura clave de la educación argentina. Hay una modalidad guiada y otra autogestionada, que permite recorrer distintos puntos de la ciudad vinculados a la vida y obra del Maestro de América. Escuelas, bibliotecas e instituciones educativas forman parte de este circuito que invita a reflexionar sobre el valor de la educación pública y el pensamiento sarmientino, con paradas señalizadas y recursos digitales para una experiencia autónoma.

san juan hermoso seis

El arte también tiene su lugar en la propuesta estival con el Circuito de Arte Urbano, un recorrido que invita a mirar la ciudad desde una perspectiva creativa. Murales, esculturas y obras contemporáneas transforman el espacio público y convierten las calles en una galería a cielo abierto, ideal para quienes disfrutan de la fotografía, el diseño y las expresiones culturales actuales.

Por último, el Circuito Cívico Cultural —en modalidad a pie o combinada con monopatín— recorre los edificios y espacios que conforman el eje cívico, cultural y recreativo de la ciudad. Desde el Centro Cultural Estación San Martín hasta el Parque de Mayo, el itinerario incluye plazas, museos, monumentos, auditorios y espacios deportivos emblemáticos. La opción en monopatín, con equipamiento provisto a precios accesibles, se ha convertido en una alternativa muy convocante, tanto para turistas como para sanjuaninos.

En todos los casos, desde Turismo de la Ciudad recuerdan la importancia de consultar previamente horarios y condiciones, ya que durante el verano pueden sufrir modificaciones por el clima. Para hacerlo, se encuentra disponible el WhatsApp oficial de Turismo de la Ciudad de San Juan: 2646317574, un canal directo para informarse antes de acudir.

Este verano, San Juan invita a caminarla, mirarla con otros ojos y redescubrirla. Porque a veces no hace falta ir lejos: la ciudad también guarda historias, paisajes y experiencias esperando ser encontradas.

