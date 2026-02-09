lunes 9 de febrero 2026

¡Los therians ya son furor en San Juan! Así reaccionaron en las redes sobre el fenómeno juvenil que llegaría a la provincia

Entre memes, ironías y comentarios virales, el fenómeno therian comenzó a instalarse en la conversación digital sanjuanina. Mientras crece la curiosidad en redes sociales, en los últimos días aseguraron que habrá una juntada en Albardón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
therians san juan

En los últimos días, las redes sociales en San Juan se llenaron de publicaciones, bromas y comentarios sobre los llamados “therians”, un fenómeno juvenil que empezó a ganar visibilidad en Argentina y que ahora parece haber llegado también a la provincia.

aseguran que habra una juntada therian en albardon y estallaron las redes
Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes
FOTOS: Gentileza Dirección de Turismo y Municipio de Ciudad de San Juan.
San Juan, una ciudad para redescubrir en verano: circuitos culturales, historia y paseos urbanos para todos

El humorista y músico sanjuanino Alejandro Segovia fue uno de los primeros en sumarse a la conversación con una publicación que rápidamente se viralizó. Junto a la imagen de un supuesto therian, escribió: “¿Alguna página de therians perdidos en San Juan? Lo encontré en la zona de Rivadavia. No se dejaba pillar, estaba muy asustadito y cruzaba la Libertador. Un peligro. Ya lo tengo en casa, es mansito. Debe estar alzado. Castren a su therian y pónganle chapita con los datos. Por una tenencia responsable de therians”.

WhatsApp Image 2026-02-08 at 12.16.54

El influencer Juan Cruz Femenía también aportó su cuota de ironía con un comentario que circuló en redes: “Yo lo adoptaría, y le diría que comparta la casita del perro con el pitbull y que se disputen la comida. Que si le da frío se meta a la cucha, total es un therian, es un perrito”.

image

La ola de humor se extendió a los grupos de Facebook, donde comenzaron a aparecer memes y montajes. Uno de los más compartidos mostraba a un hombre disfrazado de quirquincho, acompañado por el comentario: “Los therian que andan por Caucete”.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 16.34.05

Más allá de las bromas, el fenómeno tiene un trasfondo real. La figura del therian refiere a personas que se identifican internamente con un animal, ya sea a nivel psicológico, emocional o espiritual. En los últimos meses, esta expresión ganó visibilidad en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde jóvenes comparten testimonios, reflexiones y performances vinculadas a esta identidad.

¿Juntada en Albardón?

San Juan no quedó al margen de esta tendencia. Según trascendió en medios digitales, un grupo de jóvenes habría organizado una “juntada therian” prevista para el viernes 13 de febrero en el Parque Latinoamericano, en Albardón. Aunque no se difundieron flyers oficiales ni referentes formales, el anuncio informal fue suficiente para disparar comentarios, consultas y debates en redes sociales.

