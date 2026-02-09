Qué exigen los gremios docentes para destrabar la paritaria en San Juan

La negociación salarial docente en San Juan está en un momento clave tras la primera reunión del año en que se dio la semana pasada. La negociación, que se extendió por varias horas el viernes, terminó en un cuarto intermedio sin una propuesta de porcentaje formal por parte del Gobierno, lo que generó incertidumbre en los gremios UDAP , UDA y AMET .

El Gobierno expuso la situación financiera de la provincia y sugirió un cronograma de aumentos para los meses de marzo y junio. Por su parte, dos de los gremios advirtieron que este esquema, en la práctica, representa un congelamiento de los haberes que pone en riesgo el normal inicio de las clases.

Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), su secretario general, Daniel Quiroga, aseguró que el gremio llevó una propuesta específica sobre el ítem E60, solicitando que se aplique por tramos para beneficiar a los docentes que recién se inician, con una antigüedad de 0 a 10 años. Sin embargo, la respuesta oficial no fue la esperada en términos de números, lo que motivó el rechazo gremial. Al respecto, el dirigente señaló en declaraciones a AM 1020 que "no nos ofrecieron nada, ningún porcentaje" y recalcó que la expectativa era "recomponer el salario a partir de febrero, por lo menos con el valor índice perdido de diciembre y de enero".

La preocupación de AMET también se basa en la brecha que, sostuvo, se generó entre los sueldos y el costo de vida real. Según los cálculos del sindicato, existe una pérdida acumulada del poder adquisitivo que ronda el 11% debido a la devaluación ocurrida entre 2023 y 2024. Quiroga manifestó que "realmente no estamos bien, no está bien el sector docente, no está bien el sector público en general", haciendo hincapié en que los trabajadores no pueden seguir perdiendo frente a una inflación que calificó como "mentirosa" en comparación con la subida de los servicios y el combustible. Ante la falta de definiciones, el líder de AMET advirtió que "no garantizamos nosotros como gremios el inicio de clase si no hay una propuesta concreta, real, y que sea posible analizar con las bases".

Por su parte, la Unión Docentes Argentinos (UDA) también fijó postura, calificando la intención oficial de pagar aumentos recién en marzo y junio como una medida que licúa el sueldo frente a la inflación. La titular del gremio, Karina Navarro, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN insistió en que volverán a poner sobre la mesa su propia propuesta salarial, la cual ya fue considerada "inviable" por las autoridades en instancias previas. Las exigencias de UDA incluyen la actualización urgente de los ítems A32, A44 y E60, además de una revisión integral de los tramos del E66 y de las asignaciones familiares.

Además de lo estrictamente salarial, UDA demanda la finalización e instrumentación del proceso de titularización en los niveles Secundario y Superior, junto con el llamado a concurso de ascenso para la carrera docente. El pliego de condiciones también incorpora el pago de expedientes de deuda retrasados, la resolución de puntos pendientes de la paritaria 2025, el trabajo sobre los radios 4, 5, 6 y 7, y la optimización de la comisión 1890.

Navarro remarcó que, sin una respuesta integral que abarque tanto lo económico como la problemática de la Obra Social Provincia y otros ítems del acta de diciembre de 2025, no habrá garantías para el ciclo lectivo 2026.

En este escenario de tensión, desde el gremio mayoritario UDAP, Patricia Quiroga expresó que "en el acta paritaria están explícitos todos los ítems que ya dejamos desde diciembre planteados, que es lo que la docencia pide. Por ejemplo, los radios del radio cuatro al siete, más puntos en el E60, más puntos en el E66. En el E66 tenemos que arreglar cómo va de uno a otro, es decir, los tramos. Después, más puntos también en el nomenclador, por supuesto. Verificar qué es lo que pasa con el IPC, que no tuvimos el IPC en enero, y bueno, y ahora en febrero, que ya se van a juntar dos IPC".

Agregó que "en el A44 que es para todos los supervisores y directivos que tienen dedicación exclusiva. ¿Qué decía cuando se hizo ese ítem? Ese ítem dice que debe tener los mismos puntos que el docente de grado. ¿Qué pasa? Que en hace tiempo se hizo, en la época de la otra gestión, justo hicieron un decreto donde dice que el A44 debía tener 410 puntos. Ellos pensando que nunca se iban a tocar los puntos del maestro de grado. Bueno, el año pasado tuvimos 90 puntos más, y ha quedado esto desfasado, porque ahora debe tener el A44 sus 500 puntos y no 410. Lo debemos arreglar. Nosotros seguimos pidiendo eso, o sea, seguimos pidiendo puntos más valor índice, o sea, tocar los dos ítems de nuestro básico".

Mientras tanto, el Gobierno provincial, en la paritaria representado por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, su par de Educación Silvia Fuentes y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, hace los cálculos económicos pertinentes para presentar una oferta formal que evite el conflicto y asegure la presencia de los docentes en las aulas.