Declaraciones

A favor de la reforma laboral, Orrego dijo que el proyecto busca generar mejores condiciones de trabajo

“Tenemos una ley del año 1974, imagínense el tiempo que ha pasado”, expresó el Gobernador en rueda de prensa durante este lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco del debate que se abrirá en el Congreso de la Nación, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó su respaldo al proyecto de la reforma laboral. Durante este lunes, el mandatario sostuvo que la legislación vigente requiere una actualización.

Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa previa a una actividad oficial en el Hospital Rawson. Allí, el mandatario provincial insistió en la necesidad de revisar el marco normativo actual. “Tenemos una ley del año 1974, imagínense el tiempo que ha pasado”, señaló.

Orrego sostuvo que la iniciativa apunta a mejorar las condiciones tanto para trabajadores como para empleadores. “La reforma viene a modernizar el sistema para que tengamos más posibilidades”, explicó, y remarcó que el objetivo es ampliar las oportunidades laborales sin avanzar hacia esquemas de mayor precarización.

En relación con el sector empresario, el gobernador destacó que una normativa más actualizada podría facilitar la incorporación de personal. “La idea es que quienes son empresarios puedan tomar trabajadores y no tengan que deshacerse de personal”, expresó, al tiempo que consideró que una reforma bien diseñada puede contribuir a sostener los puestos de trabajo existentes.

Finalmente, Orrego afirmó que la modernización del sistema laboral permitiría dotar de mayor previsibilidad al contexto económico. “Creo que esta reforma va a darle mucha más transparencia a los tiempos que vienen”, concluyó.

