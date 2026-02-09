Orrego recibió a los afectados por presuntas estafas de Branka Motors

Tras el fracaso de la audiencia de conciliación en Defensa al Consumidor con Branka Motors el viernes, damnificados por irregularidades en la venta de motos marcharon en la mañana de este lunes hacia Casa de Gobierno, sobre calle Paula Albarracin de Sarmiento y 25 de Mayo en Capital, en busca de respaldo para destrabar el conflicto con la firma y fueron recibidos por el gobernador Marcelo Orrego .

El mandatario provincial salió al encuentro de un grupo de afectados por la firma quienes le explicaron los pormenores del caso; los escuchó atentamente y prometió que seguirá la situación de cerca. Frente a los interrogantes de la multitud, dejó en claro que no podía brindar precisiones sobre el estado de la causa penal, ya que no cuenta con información directa sobre el expediente bajo la órbita de la Justicia local.

image Reunión de damnificados de Branka Motors en el Centro Cívico durante la audiencia de conciliación en Defensa al Consumidor que fracasó.

Cabe recordar que ante la ausencia de los representantes de la empresa en la reunión de la semana pasada, situación que fue tomada como una reticencia a solucionar el conflicto, Defensa del Consumidor aplicó la multa máxima a Alexis Marco, Jonathan Marco y Facundo Banegas, sindicados como los responsables directos por los CUIT que figuran en los contratos, a fin de dar respuesta a 287 damnificados. La sanción equivale a un total de 2.100 Canastas Básicas Totales, valuadas por el INDEC en $1.376.478 a diciembre de 2025, lo que arroja una cifra inédita de $2.890.603.800. Se trata de un caso histórico para la dependencia del Estado provincial, que agotó sus actuaciones administrativas y dejó la definición en manos de la Justicia.

En este ámbito las actuaciones se manejan con mucho hermetismo. Es el fiscal Guillermo Heredia quien lleva adelante las investigaciones, en el marco de las cuales fueron allanados dos locales: uno correspondiente a las propias oficinas de la compañía, ubicadas en la esquina céntrica de Avenida Rioja y 25 de Mayo el 21 de enero, y otro local cuyo nombre figura en su cartelería como Emmbe Motos situado en calle Laprida, entre Catamarca y Sarmiento.

La resolución de la entidad de gobierno a cargo de Fabiana Carrizo –Defensa al Consumidor - ya se encuentra en manos de la Justicia como elemento de convicción, mientras se aguarda por una inminente formalización de la acusación. En el expediente resultante de la dependencia se expone como principal irregularidad la falta de entrega de los vehículos, pese a que los clientes abonaron montos que parten desde $1.200.000, en algunos casos al contado y en otros con tarjeta, por lo que deben abonar mes a mes por un rodado que aún no saben si recibirán.

Por otro lado, se aguarda una nueva audiencia en el Centro Cívico para resolver la situación de quienes recibieron el vehículo, pero no la documentación correspondiente, lo que representa cerca del 10% de las denuncias.

Uno de los pasos a seguir que evalúan es iniciar la denuncia en el ámbito civil, instancia en la que podrían obtener una respuesta mediante una presentación por daños y perjuicios.