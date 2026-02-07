El escándalo de Branka Motors mete la cola en el faltante de patentes de motos en San Juan

En San Juan circulan muchas motos sin la chapa patente, debido a un nuevo faltante en el verano traccionado por un boom de ventas.

Los meses de diciembre y enero fueron un boom de ventas de motos en San Juan, con más de 1.000 unidades cada mes, según cifras oficiales. Pero junto a ese crecimiento, el problema del faltante de chapas patente volvió a hacerse sentir en la provincia y, con registros que no dan abasto, se sumó un condimento inesperado: el caso Branka Motors, que ha profundizado la desconfianza entre compradores y gestores.

“La gente está muy sensible. Cuando les decís que hay demoras, piensan que les estás mintiendo”, explicó a Tiempo de San Juan el gestor local Gastón Giménez . “Aunque no hayan comprado en Branka, muchos clientes exigen el patentamiento de inmediato por miedo a que les pase lo mismo”, agregó.

El caso es que en medio de un crecimiento en la venta de motos los registros de motos se han quedado sin patentes y se están registrando demoras de hasta 20 o 25 días. Esto ha tensionado el escenario, en momentos que la provincia esta convulsionada por la estafa a más de 200 sanjuaninos en la causa de la empresa Branka: las denuncias son porque pagaron y no reciben la moto o los papeles de titularidad.

Un nuevo faltante de patentes

Entre 2024 y buena parte del 2025 hubo un faltante generalizado de patentes para motos y autos 0 KM en el país, por problemas de producción nacional y falta de insumos. Esto obligó al uso de patentes provisorias de papel durante muchos meses. La situación se normalizó en la segunda mitad del año, primero para las motos ya que los autos tardaron más.

¿Qué pasa en el 2026? A diferencia de lo que ocurre con los automóviles, cuyo patentamiento se desarrolla con relativa normalidad gracias a la existencia de ocho registros en la provincia, el mercado de motos enfrenta un cuello de botella. En San Juan hay solo dos registros habilitados para este tipo de trámites, y ambos han sido desbordados por la alta demanda.

Boom de ventas

Según datos de ACARA, en enero se patentaron 1.225 motos en la provincia, un 37,6% más que en enero del 2025. A ese número se suman las operaciones de diciembre: 1126, con un aumento del 42,5% respecto a igual mes de un año antes.

Según contaron los gestores de motos, este pico de ventas derivó en demoras de entre 15 y 20 días en la inscripción y entrega de chapas patente a los compradores sanjuaninos. Como consecuencia, una cantidad significativa de motos circula actualmente sin patente definitiva y con el trámite aún en proceso.

Desde el sector explicaron que el suministro de placas depende de Nación y que hubo interrupciones en las entregas: una tanda llegó el 20 de diciembre y la siguiente recién el 15 de enero. Sin embargo, las fuentes también reconocen que hubo falta de previsión a nivel local, ya que los registros no solicitaron una cantidad de chapas acorde al histórico aumento de ventas de fin de año.

Hoy, los registros de motos están procesando trámites ingresados a mediados de enero y arrastran deudas de hasta 200 expedientes pendientes por dependencia, aseguraron las fuentes consultadas.

Clima tenso

En este contexto, el reciente escándalo de Branka Motors terminó de tensar el clima. La estafa denunciada por más de 200 damnificados generó un fuerte impacto en el mercado y trasladó la desconfianza a todo el circuito de compra y patentamiento. El viernes pasado Defensa al Consumidor decidió una multa inédita de casi 2.900 millones de pesos a la empresa por no presentarse a la audiencia. El 90 % de denuncias son por pagos de motos no entregadas, pero el 10% son por la entrega de rodados sin la documentación necesaria para poder patentarlas.

Giménez, uno de los mandatarios registrales conocido en San Juan; señaló que la presión sobre los gestores es constante y que la situación se volvió difícil de manejar en estos días. “El trabajo se volvió infernal. Hay trámites que dependen del registro y no de nosotros, pero igual tenemos que dar la cara a diario porque la gente tiene miedo y esta impaciente”, dijo. Agregó que muchos de sus colegas no se han podido tomar vacaciones para no dejar desatendidos las decenas de trámites que aún esperan solución.

Es otras palabras, ese verano la mega estafa de la empresa sanjuanina junto al faltante de chapas que por ahora no tiene una solución inmediata, ha generado un clima social de gran nerviosismo en la provincia en el mundo de las motos cero kilómetros.