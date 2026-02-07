sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión en el mercado de dos ruedas

El escándalo de Branka Motors mete la cola en el faltante de patentes de motos en San Juan

El boom de ventas de diciembre y enero dejó al descubierto la falta de patentes de motos. Junto al impacto de la megaestafa generó un clima tenso entre clientes y gestores.

Por Elizabeth Pérez
En San Juan circulan muchas motos sin la chapa patente, debido a un nuevo faltante en el verano traccionado por un boom de ventas.&nbsp;

En San Juan circulan muchas motos sin la chapa patente, debido a un nuevo faltante en el verano traccionado por un boom de ventas. 

Los meses de diciembre y enero fueron un boom de ventas de motos en San Juan, con más de 1.000 unidades cada mes, según cifras oficiales. Pero junto a ese crecimiento, el problema del faltante de chapas patente volvió a hacerse sentir en la provincia y, con registros que no dan abasto, se sumó un condimento inesperado: el caso Branka Motors, que ha profundizado la desconfianza entre compradores y gestores.

Lee además
Se ha hecho habitual encontrar autos con patente provisoria circulando por las calles sanjuaninas. 
Escasez

Ya circulan unos 700 vehículos con patente de papel en San Juan,¿hasta cuándo?
tras las masivas denuncias de estafa contra branka motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

“La gente está muy sensible. Cuando les decís que hay demoras, piensan que les estás mintiendo”, explicó a Tiempo de San Juan el gestor local Gastón Giménez. “Aunque no hayan comprado en Branka, muchos clientes exigen el patentamiento de inmediato por miedo a que les pase lo mismo”, agregó.

El caso es que en medio de un crecimiento en la venta de motos los registros de motos se han quedado sin patentes y se están registrando demoras de hasta 20 o 25 días. Esto ha tensionado el escenario, en momentos que la provincia esta convulsionada por la estafa a más de 200 sanjuaninos en la causa de la empresa Branka: las denuncias son porque pagaron y no reciben la moto o los papeles de titularidad.

Un nuevo faltante de patentes

Entre 2024 y buena parte del 2025 hubo un faltante generalizado de patentes para motos y autos 0 KM en el país, por problemas de producción nacional y falta de insumos. Esto obligó al uso de patentes provisorias de papel durante muchos meses. La situación se normalizó en la segunda mitad del año, primero para las motos ya que los autos tardaron más.

¿Qué pasa en el 2026? A diferencia de lo que ocurre con los automóviles, cuyo patentamiento se desarrolla con relativa normalidad gracias a la existencia de ocho registros en la provincia, el mercado de motos enfrenta un cuello de botella. En San Juan hay solo dos registros habilitados para este tipo de trámites, y ambos han sido desbordados por la alta demanda.

Boom de ventas

Según datos de ACARA, en enero se patentaron 1.225 motos en la provincia, un 37,6% más que en enero del 2025. A ese número se suman las operaciones de diciembre: 1126, con un aumento del 42,5% respecto a igual mes de un año antes.

Según contaron los gestores de motos, este pico de ventas derivó en demoras de entre 15 y 20 días en la inscripción y entrega de chapas patente a los compradores sanjuaninos. Como consecuencia, una cantidad significativa de motos circula actualmente sin patente definitiva y con el trámite aún en proceso.

Desde el sector explicaron que el suministro de placas depende de Nación y que hubo interrupciones en las entregas: una tanda llegó el 20 de diciembre y la siguiente recién el 15 de enero. Sin embargo, las fuentes también reconocen que hubo falta de previsión a nivel local, ya que los registros no solicitaron una cantidad de chapas acorde al histórico aumento de ventas de fin de año.

Hoy, los registros de motos están procesando trámites ingresados a mediados de enero y arrastran deudas de hasta 200 expedientes pendientes por dependencia, aseguraron las fuentes consultadas.

Clima tenso

En este contexto, el reciente escándalo de Branka Motors terminó de tensar el clima. La estafa denunciada por más de 200 damnificados generó un fuerte impacto en el mercado y trasladó la desconfianza a todo el circuito de compra y patentamiento. El viernes pasado Defensa al Consumidor decidió una multa inédita de casi 2.900 millones de pesos a la empresa por no presentarse a la audiencia. El 90 % de denuncias son por pagos de motos no entregadas, pero el 10% son por la entrega de rodados sin la documentación necesaria para poder patentarlas.

Giménez, uno de los mandatarios registrales conocido en San Juan; señaló que la presión sobre los gestores es constante y que la situación se volvió difícil de manejar en estos días. “El trabajo se volvió infernal. Hay trámites que dependen del registro y no de nosotros, pero igual tenemos que dar la cara a diario porque la gente tiene miedo y esta impaciente”, dijo. Agregó que muchos de sus colegas no se han podido tomar vacaciones para no dejar desatendidos las decenas de trámites que aún esperan solución.

Es otras palabras, ese verano la mega estafa de la empresa sanjuanina junto al faltante de chapas que por ahora no tiene una solución inmediata, ha generado un clima social de gran nerviosismo en la provincia en el mundo de las motos cero kilómetros.

Temas
Seguí leyendo

Naturaleza en miniatura: conocé los secretos de los pequeños cangrejos que habitan las aguas de San Juan

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

¿Cuál es el peor signo del zodiaco según los sanjuaninos?

Glencore rompe con Río Tinto: cuál es el impacto en el histórico Pachón de San Juan

Savoca- Quinteros: la oposición se unió para competirle a "Pepe" Villa la secretaría general de UPCN

Kicillof mueve fichas a nivel nacional: quién será su armador en San Juan

Instalarán en un paraíso sanjuanino un telescopio "ojo de mosca", ¿qué es?

Achem despejó dudas sobre cambios en el gabinete de Orrego y defendió la reforma electoral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Nuevo escenario

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital
Violencia

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson video
Tribunales

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador

Darío Barassi mostró su máquina de los 90 y recordó viejas épocas en la provincia: Nos miraban las sanjuaninas
El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

Te Puede Interesar

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas
No aprende

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan circulan muchas motos sin la chapa patente, debido a un nuevo faltante en el verano traccionado por un boom de ventas. 
Tensión en el mercado de dos ruedas

El escándalo de Branka Motors mete la cola en el faltante de patentes de motos en San Juan

Cangrejos en miniatura, las características de las llamativas criaturas que forman parte de la naturaleza de San Juan.
Maravilla local

Naturaleza en miniatura: conocé los secretos de los pequeños cangrejos que habitan las aguas de San Juan

Video: así llegada del sable corvo de San Martín al histórico Convento de San Lorenzo
Emotivo

Video: así llegada del sable corvo de San Martín al histórico Convento de San Lorenzo

Vialidad Nacional trabaja para restablecer la circulación en la Ruta 153 tras las lluvias
Atención

Vialidad Nacional trabaja para restablecer la circulación en la Ruta 153 tras las lluvias