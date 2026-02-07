sábado 7 de febrero 2026

No aprende

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Se trata de un delincuente que ha estado envuelto en varios hechos delictivos en los últimos años. Ahora lo implican a un robo ocurrido en departamento de Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-06 at 11.28.58

Una vez más, el nombre de Lucas Celiz Rivero, alias “El Gordo Lucas”, volvió a ser noticia por un hecho policiaco. El conocido ladrón fue detenido tras un robo cometido durante la madrugada del 18 de enero en Rivadavia.

El ilícito ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando dos sujetos ingresaron a una vivienda ubicada en la intersección de calles Talcahuano y Los Jazmines. En cuestión de minutos, los delincuentes se apoderaron de un televisor TCL de 50 pulgadas, una escalera extensible de aluminio y zapatillas, para luego huir del lugar sin dejar rastros visibles.

No obstante, la fuga duró poco. A partir de una investigación por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste reconstruyó la secuencia del robo y establecer un dato clave: los autores llegaron y escaparon en un remís, lo que permitió cerrar quiénes serían los responsables.

Con esa información, y tras solicitar allanamientos en distintos puntos de Chimbas, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad, los investigadores concretaron la detención de Celiz Rivero, un viejo conocido del ambiente delictivo y señalado como integrante de la denominada banda del “Chonono”, vinculada a una seguidilla de robos reiterados en distintos sectores de la provincia.

Celiz fue puesto a disposición de la Justicia y en los últimos días se dispuso tres meses de prisión preventiva. La causa continúa abierta, ya que el segundo autor del robo se encuentra plenamente identificado, al igual que el vehículo utilizado y su conductor, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

