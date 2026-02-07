sábado 7 de febrero 2026

El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

El conductor sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes la reciente compra de una Suzuki Vitara de los años 90, un clásico que definió como un gusto personal cargado de nostalgia y recuerdo sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
barassi

Darío Barassi volvió a conquistar a sus seguidores sanjuaninos, esta vez lejos de los estudios de televisión y más cerca del corazón. En las últimas horas, el conductor compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se mostró feliz y emocionado por los 'chiches' que tiene su nueva Suzuki Vitara de los años 90, un vehículo clásico al que bautizó cariñosamente como 'Tita'.

Según relató en el video, se trató de 'un gustito' personal que venía postergando y que lo conectó de lleno con la nostalgia. “Es una beba que si en los 90 la tenías, no necesitabas nada más en la vida", expresó entre risas, fiel a su estilo descontracturado.

"Nos miraban las sanjuaninas", recordó Barassi, sobre la 'vieja época' en la que uno de sus amigos tenía una color Malbec.

