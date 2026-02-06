viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A la vanguardia

Instalarán en un paraíso sanjuanino un telescopio "ojo de mosca", ¿qué es?

A través de un convenio entre la UNSJ, la CONAE y la Agencia Espacial Italiana, se instalará un instrumento de alta tecnología destinado a catalogar restos de satélites y evitar colisiones en el espacio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Telescopio Flyeye (Foto: OHB Italia)

Telescopio Flyeye (Foto: OHB Italia)

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) acaba de firmar un importante convenio con la Agencia Espacial Italiana y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Esta alianza permitirá la instalación de un telescopio de alta tecnología denominado "ojo de mosca" (Flyeye) en la estación de altura Carlos Cesco, ubicada en Barreal, departamento de Calingasta. Este ambicioso proyecto no solo representa un avance técnico, sino que sitúa a la provincia en un selecto grupo global, ya que el instrumento será uno de los únicos cuatro de su tipo que existirán en todo el mundo.

Lee además
la nasa advierte que la basura espacial ya afecta a los telescopios: es un experimento descontrolado
Investigación

La NASA advierte que la basura espacial ya afecta a los telescopios: "Es un experimento descontrolado"
En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

El diseño del telescopio, cuyo nombre deriva de su particular capacidad y configuración óptica, está orientado exclusivamente a la catalogación y seguimiento de la basura espacial. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, Jorge Castro, explicó que este instrumento posee un diámetro importante y es específico para monitorear los residuos que orbitan el planeta. Según dijo el académico, en diálogo con Canal 13 San Juan, esta tarea genera una preocupación creciente en la comunidad científica debido a la acumulación de satélites fuera de uso y fragmentos en órbita que representan un riesgo latente para la infraestructura espacial activa.

El objetivo principal de esta vigilancia constante es la prevención de colisiones que podrían dañar satélites operativos u otras estaciones espaciales que se encuentran trabajando actualmente.

Castro señaló al respecto que "el peligro es que estos trozos en desuso puedan chocar con satélites u otras instancias espaciales que están trabajando", lo que otorga una importancia clave al seguimiento minucioso que realizará el nuevo centro en Barreal. De esta manera, San Juan contribuirá directamente a la seguridad de las misiones espaciales internacionales mediante la detección temprana de posibles impactos.

La concreción de esta iniciativa es un reconocimiento explícito al prestigio científico que Argentina, y particularmente San Juan, ha construido durante décadas. El decano destacó que el Observatorio Félix Aguilar cuenta con 72 años de trayectoria, tiempo durante el cual sus investigadores han logrado que la región sea considerada un lugar de referencia mundial para las observaciones en el hemisferio Sur. Castro reafirmó este mérito al sostener que "nuestros investigadores han sabido generar el prestigio necesario para que San Juan y la UNSJ sean un lugar de referencia mundial", lo que ha permitido atraer inversiones de esta magnitud.

En términos financieros, el proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 20 millones de euros, financiado íntegramente por la Agencia Espacial Italiana.

Aunque la mayor parte del tiempo de observación corresponderá a los científicos italianos por su aporte económico, el acuerdo garantiza que investigadores de la UNSJ y de la CONAE dispondrán de tiempo propio para sus estudios, mientras que la administración del complejo estará bajo la responsabilidad de la universidad sanjuanina. Castro subrayó que este esfuerzo institucional ha requerido una dedicación total para no dejar pasar oportunidades científicas valiosas en un contexto de limitaciones presupuestarias, asegurando que el ingenio y la apertura hacia instituciones externas son claves ante la falta de recursos propios para proyectos de tal escala.

Se espera que el proyecto comience a tomar forma definitiva entre el cierre del primer semestre y el inicio del segundo semestre de 2026. Con el convenio ya aprobado por el Consejo Superior de la UNSJ, solo restan ajustes técnicos y administrativos para que el "ojo de mosca" comience a vigilar los cielos sanjuaninos, volviendo a poner a la ciencia nacional en la agenda global de máxima relevancia.

Temas
Seguí leyendo

Los secretos del vino sanjuanino, delicatessen y degustación gratuita a media hora de la Capital

Otra camiseta, la misma costumbre: golazo sanjuanino en el triunfo del Halcón

Caos en el centro sanjuanino por una mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante

Borrachos, tres hermanos armaron un escándalo en un boliche sanjuanino y terminaron en la comisaría

Imágenes exclusivas: el corazón del incendio en Chubut, desde la mirada de los bomberos sanjuaninos

Cara a cara con el infierno: el crudo relato de un bombero sanjuanino que combate el fuego en Chubut

Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caso branka motors: la empresa no se presento y fracaso la conciliacion en defensa al consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

Por Juan Ortiz

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Imagen ilustrativa. 
¿La misma banda?

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

Te Puede Interesar

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito
Video

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras video
Conferencia de prensa

Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos
¡Nunca visto!

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya
Nuevo revés judicial

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya